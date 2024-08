Cuatro Cosas

Se confirma, o al menos eso le dijeron a avecilla, que, por lo menos hasta esta semana, ha habido proliferación de sondeos “discretos”. Quien se lo cuenta al pajarillo sabe de eso porque es uno de los organizadores de la fontanería psoeciata. Una política dedicada discretamente a despejar la incógnita de si el exministro Illa será presidente catalán o no. Y aunque falta saber si Puigdemont fastidiará el ascenso o no, todo podría desembocar en aún más follón y repetición de elecciones. No es probable, pero tal y como están las cosas nadie se fía hasta que recuenten los votos. Ojito...

Mientras, la jefatura territorial –o sea, el PSdeG– parece haber elegido el fácil camino de “defensor del Gobierno”. Y lo hace incluso a costa de afirmar cosas que en buena parte le son desconocidas. Por ejemplo, cuando dice el PSOE de aquí que los alfonsinos inventan las cifras de pérdidas para Galicia como consecuencia del pacto con ERC. Por el camino que van los subordinados de Xotaerre, acabarán por ser mayoría absoluta. Pero, por desgracia para ellos, esa mayoría solo se dará en el club de los fieles difuntos. Y con mucha suerte, además, porque si se descuidan, ni eso. Uyuyuy...

En cambio, a los que se ve felices es a los de lady Ana. Casi todos sus mandos están de vacaciones, y por tanto bastante alejados de las pequeñas realidades que conforman la actualidad. Eso les puede costar caro, pero no tanto por que espabile el PSdeG, sino porque la jugada la podría aprovechar el PPdeG. Por raro que parezca, pero podría: las encuestas en el mundo rural gallego van como en el urbano, es decir el rojerío que avanza es nacionata, y lo demás son cuentos de los petrusianos radicales. Excluyendo a los históricos, más realistas. ¿No?...

Un dato más. Ahora mismo, se especula –sobre informes oficiosos– que unas municipales podrían ratificar el cambio en las urbes gallegas. Solo Vigo quedaría bajo el gobierno socialista, y peligran las alcaldías de Lugo, A Coruña y Santiago. Y que nadie se ría muy fuerte no vaya a ser que se le atragante la carcajada. Algo probable si no espabila el laboratorio de ideas del rojerío tradicional. Y es que, por ahora, la juventud no se desplaza a los partidos clásicos, sino más bien a los de siempre pero con otras denominaciones. Y el que lo dude que mire lo que le pasa a Sumar. ¿Capisci...?