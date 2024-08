Un cambio valiente para la pesca… y otro ciclo para Nueva Pescanova

He llevado regular, y no es una queja, lo de la desconexión del trabajo estas últimas semanas. No pudo haberla. Como sabes, un pesquero de los nuestros naufragó del 22 al 23 de julio en aguas de Malvinas. Esta newsletter regresa hoy tras las vacaciones, así que no tuve ocasión de escribirte entonces. Y quisiera contarte algo.

En el año 1979 un golpe de mar en Gran Sol se llevó por delante la vida de tres marineros. Yo no había nacido, pero ni falta que me hace para ser consciente de lo terribles que fueron esos días en mi familia; uno de aquellos tripulantes desaparecidos era mi tío. Probablemente en la aldea solo tenían teléfono en el bar, que era de mis abuelos, así que la falta de información fue un punzón (más) en el pecho de todos en casa.

Han pasado 45 años y ha vuelto a suceder lo mismo. Ya no hay bar, ni siquiera teléfono fijo en aquel bajo de baldosas verdes; pero todos tenemos móvil e internet. Facebook, Instagram… todas las redes sociales del mundo. Pero a las familias de los 27 tripulantes del Argos Georgia les han clavado idéntico arpón. Y uno extra: el de la desidia.

Si queremos que el sector de la pesca reciba el reconocimiento que sabemos que merece, las palabritas y los pésames no son suficientes. Hay que exigir un tratamiento digno a sus trabajadores, y deben hacerlo también las empresas. Valoro muchísimo opiniones como esta de Iván López, armador.

Necesitamos más. Necesitamos todas. El tratamiento para con las gentes de la mar y sus familias ha de mudarse de inmediato, a todos los niveles.

Al regreso (físico) a la redacción hemos retomado cuestiones de máximo interés, como el impacto de la crisis -todavía por determinar al completo- de Atunlo, lo que está pasando con Levantina en Porriño o los últimos cambios en Nueva Pescanova. La salida de David Troncoso y Ricardo Tur es importante, eran directivos de mucho peso en la casa. Necesitamos de una Nueva Pescanova fuerte, así que confiemos en el criterio del CEO, Jorge Escudero.

En FARO proseguiremos contando lo que sucede en Chapela, es nuestro trabajo. Aunque, como tantas veces, no llueva a gusto de todos.

Feliz semana, me ha alegrado volver a escribirte.

