Traemos hoy, este comentario del gran marinense Raimundo Vidal Pazos, publicado en la revista “Ria” en agosto de 1946, como colaboración del autor.

“Antipatía profunda me inspiró siempre el capitán Araña, y no había de imitarle hoy en que ven realizada una de sus más caras ilusiones los hermanos Torres, artista admirable el uno, intelectual sustantivo el segundo, y marinenses ejemplares ambos. Nunca les faltó mi estimulo, y quizás para contrastar su sinceridad me exigen para el canastillo de la recién nacida RIA, la modesta ofrenda de unas cuartillas. Pues ahí van con la evocación de una anécdota periodística.

Alborea nuestro siglo. Vida local intensa. El Patronato Católico y su Colegio de San Luis. La capilla evangélica y su escuela laica de D. Francisco Pais. “El Bien”, semanario ortodoxo dirigido por un pedagogo inolvidable, D. Serafín Tubio. En frente “El Eco Marinense”, tras la excomunión fulminada por el cardenal Martin de Herrera contra su antecesor “El Eco de Marín”, inspirados por D. Sabas B. Catá, cuyo amor por su pueblo no entibia otros menos varoniles.

Perfumada aquella mañana de la Asunción con emanaciones de rosas, cipreses, mirtos. Chirrían las ruedas que soportan carros triunfales, altas torres, pintarrajeados vapores y dornas.

Gorjean media docena de cativos en derredor de su mayo, cubierto con refajos de papel y verdosas sayas de deshilachado, pero aromático fiuncho:

Ahora Marín/ Parece una ciudad/ Con sus dos periódicos/ De la localidad/ Al “Eco Marinense”/ No hay quien le meta mano/ Porque es muy leído/ De los parroquianos.

¿Son versos, son berzas? ¡No hay rimo, no hay métrica! ¿Qué más da? Lo interesante era la traviesa intención de que estaban saturados y que hacía brotar chispas a la menor fricción de dos convecinos.

¡Ahora Marín parece una ciudad ¡Ciertamente, pero ¡qué pena!, no es el nuestro. Ya no tienen sucesor aquel Ballesteros, furibundo cazador de gatos por la Lameira; aquel del Rio cuyo tirabalas no dejaba un farol sano con ruidosa desesperación del Piteiro; Naveiro, incansable merodeador de huertos; Norteiro y Loureiro, organizadores del pú nocturno, carreras de arcos, partidas de lipe; Esperón…! ah Esperón y pandilla merecen capítulo aparte.

¡Ahora Marín parece una ciudad ¡Sin duda, ya no se ven gorriones, ni chicos traviesos! Sin embargo, preferimos aquél.