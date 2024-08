La solución ¿definitiva?

La sentencia del Tribunal Supremo ratificando posturas anteriores, acerca de la legalidad de las instalaciones que “Ence” tiene en Pontevedra parece poner punto final a un asunto que tiene ya casi tres cuartos de siglo de disputas y polémicas en la provincia. Situación que no solo ha paralizado el desarrollo económico y social en el suroeste sino que por momentos ha puesto en peligro el empleo en una comarca estratégicamente situada en materias de importancia colectiva. Y hasta ha evidenciado la derrota legal de quienes durante todo este tiempo han exigido de la factoría el “peche xá”.

No se trata, ahora, de retornar a un pasado en el que las razones de los llamados ecologistas tenían fundamento, al menos para una parte de la sociedad gallega. Eran, entonces, tiempos en los que los asuntos públicos –y este lo es– se resolvían manu militari propio de una dictadura. La reglamentación europea no existía y, hasta muchos años después, no fue vinculante ni para España ni para sus territorios: ese simple hecho daba autoridad a cualquiera que demostrase contaminación en las aguas o en el aire de la zona de Lourizán. Y había, efectivamente, contaminación, y por tanto peligro para los que residían en la comarca.

Esos antecedentes condicionaron hasta cierto punto la realidad de la factoría. Se cerró “Elnosa” que era una parte sustancial de la producción general, y poco a poco se fueron incorporando algunas medidas de protección al medio ambiente. Pocas pero necesarias, sobre todo ante las perspectivas de crecimiento de la factoría pontevedresa y su interés económico. Detalle este que tuvo un efecto decisivo para el meollo de la polémica: “Ence” se convirtió en centro de la atención de quienes consideraban el empleo como absoluta prioridad y aquellos que entendían que la ecología podría proporcionar alternativas a la vida comercial del entorno de Pontevedra y su comarca.

Ocurrió que esta polémica se convirtió en el eje básico de la vida económica de la ciudad. Y de su comarca, porque, quizá por casualidad, se inició un declive galopante en las estructuras comerciales de la capital. Y con ella se abrió otra discusión, básicamente de carácter político, entre lo que se autodefinió como “progresismo” y “conservacionismo”. Batalla esta que tuvo una larga duración con derrotas alternativas entre las partes: el BNG en la alcaldía desde hace 25 años, defendió siempre el cierre inmediato y la sustitución de la estructura comercial en una especie de “ciudad jardín”.

Los conservacionistas parecen haber triunfado tras las sentencias –¿definitivas?– del Tribunal Supremo. Lo que hay que ver ahora, sobre todo de cara al futuro, es si el triunfo de la tesis más conservadora supone un reforzamiento de la capacidad comercial e industrial de la comarca de Pontevedra. Y en términos de Galicia, si la larga batalla de “Ence” le ha servido a esta tierra para aprender algo. Por ejemplo, que no es incompatible defender la modernidad y la ecología con la industrialización de la economía. Y es preciso encajar esos dos conceptos: hay proyectos en espera de luz verde–entre ellos el de “Altri”– que penden de un hilo, tanto para bien como para mal. Galicia no se puede permitir el lujo de perder el tiempo.

