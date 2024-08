Pilar Jubilare, un pilar de Botamavi. / Cedida

¡Mirad qué alegría, qué compadrazgo, qué camaradería! Son currantes de hoy y ayer de Botamavi, la empresa de amarradores de Vigo, que celebran la jubilación de Pilar Vicente Núñez, lo que sugiere que Pilar ha sido eso, un pilar en la empresa desde aquel 1995 en que inició su trabajo entre estos legionarios del remolque marítimo, amarre, desamarre y emergencias. Comieron en el Fai Bistés, el bar de Néstor Torres y Verónica y da la impresión –por lo exultantes que se les ve en esta foto que los catapulta a la eternidad de la hemeroteca– que quedaron más que satisfechos.

Mazuchelli y Pigem, días en Vigo: aplauso a la cultura y no a la de masas

Hace casi un mes pasó unos días en Vigo Aldo Mazuchelli al que por fortuna entrevistó FARO, director de la revista de pensamiento Extramuros, con énfasis en temas de la actualidad cultural, histórica, filosófica y política. Pasa estos días en Vigo por razones de índole cultural, como Mazuchelli, el catalán Jordi Pigem, filósofo y escritor, pionero a nivel internacional en el estudio y divulgación del nuevo paradigma científico. No va uno a caer, queridos míos, en la añoranza de una Arcadia perdida en la que se debatía de filosofía en el prime time televisivo, pero ¿a quién se destaca más su presencia en los medios de comunicación de masas, línea o sarta choricera?¿ A quién le regalan los like en las redes sociales? Pues yo hoy reivindico la presencia de aquellos que portan la pesada mochila del pensamiento. ¿Cuántos más como estos pasan por Vigo sin que se advierta su presencia, en contraste con cualquier influencer pulicitario de tres al cuarto y con tantos millones de seguidores? ¡Ay, la sociedad líquida del viejo Bauman, o gaseosa que leímos en Alberto Royo o de la cultura del snack o la de los ciudadanos de baja intensidad!

El culinario sepelio en Timón 2.0, cita gustativa con el atípico David del Río

Valga lo anterior, pero como esta sección es un bendito cajón de sastre, vamos a dar la contra a la reivindicación del pensamiento y celebrar la fiesta de lo culinario y más si va revestida de humor. Y es que mi amigo David del Río, que como sabéis rige ahora los destinos del antiguo Timón que tanto placeres gustativos dio bajo las manos áureas de Chelo Delgado ante la ría y los fogones, y ahora se llama Timón.2.0 y añade la etiqueta de “atípico”, como su nuevo rector. Bueno, a lo que voy es que si el pasado año se llenó de amigos con la celebración del sepelio de “Jardielito”, el loro que en discreta zona tenía su espacio en vida y ahora su sepultura rocosa ante las aguas de Coruxo, prepara su aniversario con un menú de base gallega pero recreado, rebobinado por el cocinero Carlos Gea. Las reservas está abiertas para este encuentro que se celebrará el próximo 29 con apetito y humor.

Reimóndez y su “A casa do amo”, ¡vaya bemoles!

Le echó María Reimóndez bemoles en su último libro, A casa do amo, para tachar de discurso colonial y glorificador de personajes que no lo merecen –comerciantes o negreros luego benefactores de la ciudad– el de textos de escritores gallegos de prosapia como Yolanda Ríos, Manuel Rivas o Víctor Freixanes. De Reimóndez nadie duda de su cualificación intelectual, su valía como escritora y su compromiso con sus ideas, pero a mí, simplemente, me parece rizar el rizo. Y lo digo aunque caiga sobre mí una descarga de ofendiditos. No vayamos a glorificar per se el testimonio intelectual como si fuera mano de santo, en esta marejada de neopuritanos y adalides de lo políticamente correcto, que diría Lucía Lijtmaer en su libro sobre criminalización de la protesta.