España 5, USA 4

Estados Unidos de América es un gran país, a todo quieren ganar y a mucho lo consiguen. Casi nos igualan en presidentes asesinados, pero pierden por una oreja. Resulta que nos extrañamos por esa manía tan gringa de liquidar presidentes y es una costumbre española exportada a USA, como el real de a ocho. Por ahora vamos cinco a cuatro, gana España; nosotros liquidamos cinco en la Historia más o menos reciente, y ellos cuatro y un pico si contamos el intento de Reagan y la oreja de Trump. Con la oreja de Trump no se perdía gran cosa porque me da la impresión de que Donald solo se escucha a sí mismo, y eso va por dentro, ya lo sabía Van Gogh.

Los americanos nos agradecieron poco lo que hicimos por ellos cuando lo de Gálvez, pero sin España, USA no sería USA. No digo yo que quiera cobrar ahora la deuda, solo pretendo que cuando nos echen una mano no sea al pescuezo como pasó en Cuba. Veía hace poco una serie americana en que una profesora india culpaba a Cristóbal Colón de sus desgracias. No sé si el guionista que escribió esas memeces era muy ignorante o muy atrevido, pero el causante de las penas de los indios en EE UU no tenía nombre español. De todos modos, si quieren repasar la Historia, conviene saber que hasta 1866 no se abolió la esclavitud en USA y que terminó con la firma de un tratado por el que los indios seminolas aceptaban liberar a sus esclavos negros. Fueron los últimos. Nuestra linda profesora no menciona nada sobre el particular. Es malo ese vicio de condenar a los pueblos enteros –los chinos son tal, los alemanes son cual– cuando siempre ha habido la misma proporción de mala gente por metro cuadrado, esté donde esté ese metro; el hombre –y la mujer– no es peor ahora que hace 3.000 años y hasta puede que sea menos malo, aunque no por propia voluntad, sino por temor a las represalias, que todo se sabe.

Queda mucho estadounidense al que le hablas de España y visualiza de México para abajo, e incluso se le viene Franco a la mente, por culpa del TIME que lo sacó cinco veces en portada –tantas como presidentes españoles muertos– y lo hizo famoso allí. Fíjate tú, Paco, siendo tan poquita cosa, eras influencer y no lo sabías.