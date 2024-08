Cuatro Cosas

No es por incordiar, pero hay ya quien cree que algunos en la Xunta están más despistados que un pulpo en un garaje. O eso, o es que son sordomudos ante el conflicto –que va para un año– de abogados y procuradores de oficio. Le cuentan a avecilla que uno de los genios que forman en el aparato del asesoramiento hubo quien aconsejó que ignorando la cuestión sería el mejor método para acabar con el problema. No hace falta explicar que con esos consejeros es precisamente como se ganan las elecciones de forma insuficiente, y el recurso que queda es solo cacarear. Ojo...

Ya se dijo aquí, hace bastante tiempo, que es raro que a los jueces, a los letrados de la Administración de Justicia e incluso a sectores más bajos en el escalafón le aumentaron los salarios cuando fueron a la huelga. Ahora, por más que se calle, el ínclito ministro Bolaños y el no menos ínclito conselleiro Calvo, tendrán que ponerse las pilas y arreglar el entuerto: los huelguistas no van a ceder por varias razones, siendo la primera que tienen razón. Y además acumulan deudas porque los que deberían liquidarlas no mueven ni una ceja. Uyuyuy...

Es cierto que agosto no es un mes muy útil para las reivindicaciones pero eso no quiere decir que las que se presentan deban ser guardadas en el cajón del olvido. Entre otros motivos, porque de seguir así a la Justicia española le van a salir todavía más granos de los que tiene ya en la epidermis. Por cierto: se sabe que el colectivo analiza ya la posibilidad de recurrir a los tribunales europeos. Como probabilidad, repite el pájaro una y otra vez, lo que indica que algo hay. Precedentes tambien. Jó...

Hablando de líos, conviene que no perdáis de vista los coletazos pendientes en el asunto de Celulosas de Pontevedra. El alcalde de la capital no se resigna al último fallo judicial, y medita si recurrir o no. Esto último sería probablemente la decisión final, como final parece que será esta legislatura para su carrera política. Claro que lo de la retirada está sin decidir del todo, porque sería un balance negativo para su lucha particular. O sea, cerrar la factoría y enviarla a quien la quiera, que podría ser un municipio coruñés. Y resolvería el hecho de cerrar en negativo su largo mandato de un cuarto de siglo. ¿Capisci.?