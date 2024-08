Llevo un año frente a la pared

Ojeo un recorte donde se hace referencia a libros protagonizados por islas. Es evidente que debían incluir La isla del tesoro de Stevenson y lo hacen, sí. Reconozco que nunca me la he bajado del tirón. Sin embargo “o neno” sí lo hizo. Al menos llegué a esa conclusión después de preguntarle por Long John Silver, el Capitán Flint y anécdotas del libro que supo comentar. Lo acordado aquel verano era que si él dedicaba las mañanas a la lectura, las tardes tendría tiempo para el ordenador y banda ancha para jugar en red con sus amigos. La elección de los volúmenes me correspondía a mí, con todo, cuando puse en sus manos algunos lomos azules de la colección Xabarín de Xerais, de los tardo-ochentas y principios de los noventa, aquel gallego lleno de palabros barbudos pudo con su finísima resistencia a leer en algo que no fuera castellano. Así pasamos a una especie de elección colegiada: no servía un Súper Humor pero tampoco podía consignarle O atraso económico da Galiza.

Aquel agosto también cayó Esa maldita pared. Una especie de autobiografía que desgrana la historia del último butronero de Vallecas. El libro consiguió enganchar al chaval desde la primera página. No era para menos: atracos, buena vida y mucho despendole animan a cualquier adolescente a seguir el rastro del dinero por los bancos de la “Villa y Corte”. Todavía recuerdo la ternura vertida en aquellas lineas por su vida atribulada. Contaba el Flako, que aquel era un mundo desbordante de billetes, sólo había que cogerlos y echar a correr. La obra, confeccionada en la cárcel tras la detención del autor y su banda, lograba transportarte por las alcantarillas del barrio de Salamanca y más allá. Si no sudabas como el narrador cargando el gato hidráulico durante horas, al menos percibías el extraño olor del subsuelo. Imagino que aquellas páginas eran testamento, terapia e incluso redención. También, una manera de ayudar al cineasta Elias Siminiani a enlazar planos y acabar rodando el documental Apuntes para una película de atracos que relata la vida de este pollo. Imperdible también.

Debería estar ya acostado. Debería estar descansando. Debería. Escribo cuando ya ni los gatos maúllan y el último camión de la noche pasó hace rato. Pero “a cabesa que non para” me ha llevado de aquí para allá. Long John y el “Robin Hood” de Vallecas me han traído estos otros recuerdos. En especial el más doloroso: un año ya sin estar con ellas y con él. Un año con sus 52 semanas. Un año de 366 días. Un año frente a la pared, esa maldita pared. Y le llaman Justicia.

