Cuatro Cosas

Contra lo que pueden pensar algunos, el rojerío gallego no va a clarificar su posición ante el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC. Y no lo hará, le cuentan a avecilla. no tanto por disciplina cuanto por bastante de vergüenza. A Anacleto le consta que una gran parte de sus huestes está en desacuerdo por lo que traman en Moncloa, pero si levantan la voz lo más probable es que tarde o temprano se queden sin chollo los protestantes. Así que punto en boca, a tocar palmas y a despistar. Entre tanto, aprovechar las amistades bien colocadas por si las moscas. Uyuyuy...

El agente secreto constata que algunos de los más conocidos nombres –históricos y modernos– estarían por la protesta. Consideran que el pacto de los petrusianos con los separatistas implicará recortes en el reparto entre las comunidades. Perderán las que menos tienen, lo cual va contra las ideas de Marx, porque favorece a los más poderosos, pero da igual. Lo que diga don Pedro es palabra de Zeus y el que no cumpla, a Siberia. O a su equivalente en los tiempos actuales, que podrían ser las Hurdes. Por eso los más conocidos críticos están cuerpo a tierra. Jo...

Por cierto, mencionar ahora los “recortes” trae recuerdos pintorescos. Cuando mandaba el Lord Mariano, la mera cita de esa abominación provocaba entre los progresistas dolores infernales de cabeza y de estómago. Ahora que mandan ellos, la palabreja maldita se ha convertido en “repartos equitativos”, cuando no concesiones patrióticas a la futura federación. Bueno, siempre y cuando los patriotas de Esquerra y los del PSOE no inventen algo que suene más democrático que lo que se menciona. Porque nunca se sabe, dado el lío ideológico que despliega Moncloa. ¿Eh...?

(Mientras, en la orilla de enfrente se oyen ya críticas a la estrategia de información que desarrollan los del PP. Hay quien considera en Génova Street que la fontanería Popular no es capaz de distinguir entre un conejo y un zorro. El motivo lo atribuyen los críticos a la ausencia de un cerebro que entienda de la cosa periodística o, al menos, se entere de lo sustancial. Una pregunta del pájaro: ¿como es posible que teniendo Moncloa en contra a un muy amplio sector de la opinión pública, eso no se traduzca en las urnas?. Los que entienden, dicen que se trata de pocas ganas de trabajar. ¿Capisci..?).