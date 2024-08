Habrá que ver si la aparente alegría del señor conselleiro de Facenda al calcular lo que todavía es un presagio antes que un hecho –cuánto aumentará la financiación autonómica el año que viene– está justificada o no. De momento, hay más sombras que luces a la hora de exponer el balance que establece don Miguel Corgos, y que sorprende porque aún no hay siquiera un avance de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Eso debiera marcar una cierta prudencia y muy poca euforia, ya que, al fin y al cabo, todo dependerá de la voluntad de quien gobierna ahora, y los precedentes –a pesar de la propaganda– no son precisamente para tirar cohetes.

Lo que más sorprende en esos cálculos es que no se ve claro lo importante: que Moncloa negoció casi a la desesperada la gobernanza de Cataluña para su candidato Salvador Illa. El acuerdo, como han dejado claro los catalanes de ERC, pasó por la reiterada “singularidad” de esa economía autonómica, lo que quiere decir privilegios para unos pocos. Y que nadie se llame a engaño: esa actitud supone la desigualdad por definición, ya que privilegiar a unos consiste en perjudicar a todos los demás, lo que importa una higa al actual Gobierno Frankenstein, solo interesado en que el país siga el entrecomillado de “una coalición progresista”.

Se ha citado una presunta satisfacción del señor conselleiro porque da importancia de primera fila al supuesto aumento de la financiación autonómica. Crecería poco más de un 2%, dato que tampoco disipa las sombras de lo que el Gobierno del señor Sánchez es capaz de entregar a cambio de seguir donde está. Eso aparte, obliga a recordar que el cálculo no da para la absurda propaganda de que “nadie resultará perjudicado”. Además de que, como sabe el señor Corgos, no es lo mismo tener dinero que aprovecharlo bien. Y con las cifras que se manejan, y sus efectos, da la impresión de que aquí el único que cumple los dos requisitos es el presidente del Gobierno. Pero eso también supone una duda.

Entre sombras y luces –pocas–, un pronóstico provisional permite como mínimo desconfiar de la intención igualitaria de aplicar, actualizado, el sistema financiero que hasta ahora funcionó. Mal o bien, según se mire, pero en general aceptable para la gran mayoría de las comunidades. El peligro es que, siguiendo la maléfica costumbre gubernamental de considerar todo lo que hace un éxito y lo que no funciona un fracaso de sus opositores, es que pase lo contrario de lo dicho: que la reforma, si la hay, sea para beneficiar a uno y perjudicar a todos los demás. Con la excepción del País Vasco, por supuesto.

Cuanto queda expuesto, a modo de opinión personal, sigue siendo quizá un elemento que provoque el descontento, o la ira, de los representantes del PSOE y Sumar en esta tierra. En esa línea, las advertencias que sobre la libertad de expresión –y también de opinión– anunció el presidente Sánchez han de ser tenidas en cuenta, sin que puedan considerarse órdenes de quien no puede darlas a los que no deben obedecerlas. Entre otros motivos, porque la libertad es lo antitético de los mandatos imperativos, y eso no es regenerar, sino empeorar. Sobre todo, cuando la prédica se hace desde un púlpito al que ya no le queda demasiado prestigio.