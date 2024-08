Ojos que no ven

He vuelto a tener pesadillas. Mi cabeza lleva instalada en París desde finales del mes de julio, pero el otro día no se me ocurrió otra cosa que echarle un vistazo, como quien no quiere la cosa, al Celta que jugaba uno de esos entrenamientos con público de este periodo contra el Lille por aquello de ir cogiendo el ritmo y no asustarme de golpe dentro de unos días cuando los Juegos sean un recuerdo más. Y claro, aparecieron Unai y Starfelt en escena para poner en evidencia que Claudio puede tener un don como me cuentan muchos de los que trabajan a su lado, pero sigue sin hacer milagros. Y preocupa que a unas semanas de comenzar la Liga el Celta siga arrastrando los mismos problemas de siempre, que en nuestros veranos repitamos el discurso de la fragilidad defensiva, de la falta de un mediocentro con jerarquía para cargar sobre sus hombros con el equipo o del tembleque que produce ver que a Iago Aspas, pese a nuestros deseos más locos, le siguen colocando cada uno de agosto una tarta delante para que sople las velas. Ojalá fuese una folclórica que siempre se quedase en los treinta.

Y con nuestras carencias de cabecera pasamos los días, suspirando porque alguien sea capaz de taponar las vías de agua por las que últimamente se van las ilusiones y asoman los problemas. Dentro de solo once días el Alavés aparecerá por Balaídos y seguramente hasta ese momento no seamos conscientes de dónde está el Celta en comparación con esos equipos con los que se va a jugar el bigote. Tal vez por eso no vi el partido contra el Luton Town. Para qué.

La tormenta se lleva a Ana Peleteiro

Los Juegos Olímpicos son una fuente inagotable de historias maravillosas, de esas que alguien recopilará dentro de mucho tiempo y sonarán fantásticas, casi inventadas de tan perfectas que parecen. Por lo bueno y por lo malo; porque combinan con extraordinaria naturalidad lo triunfal y lo trágico. Escribo esto de madrugada después de una jornada repleta de acontecimientos únicos. Porque será difícil olvidar los gritos de dolor de Carolina Marín tras hacerse añicos la rodilla cuando iba a camino de escribir una historia única de resistencia; la tristeza de Jon Rahm tras ese incomprensible bloqueo que le hizo perder una medalla que a hora y media del final parecía tener colgada del cuello; el prodigio competitivo que es Novak Djokovic como bien sabe Carlos Alcaraz o esa carrera de cien metros que se resolvió por diferencias que parecen propias de la fórmula uno y no de competiciones entre humanos. Hay que conseguir que los Juegos duren más días para poder digerir con calma estos atracones.

Nos queda una semana de disfrute en la que los gallegos tendrán el protagonismo que por el momento se les ha negado. Y aprovecho para hacer una pequeña mención sobre Ana Peleteiro que el sábado vio volar la posibilidad de conquistar una nueva medalla olímpica después de aquel bronce en Tokyo. La suya es la prueba de lo terrible que es alcanzar un podio en una cita como ésta. Se suele olvidar con facilidad. En España abunda el etiquetaje previo, dar por hechas ciertas medallas y descartar otras, como si el deporte al más alto nivel fuese una especie de quiniela que se rellena casi a ciegas. Es un pasatiempo que gusta en cierto tipo de periodismo, más ubicado en el fútbol y que en estos días coloniza los Juegos y arrastra hasta allí sus vicios y manías. Ana llegaba como una de las favoritas para conseguir subirse al podio, pero le faltó el punto de rendimiento en el momento cumbre que sí tuvieron tres de sus rivales y una mejor adaptación a las complicadas condiciones en las que se celebró la final de triple salto, con una descomunal tormenta cayendo sobre París junto cuando empezaban la tercera ronda de intentos. Pero caer tiene una parte buena y es que te permite levantarte. Y eso tendrá que hacer Ana. Como todos esos que ayer derramaron lágrimas de tristeza en París. Como Rahm, Alcaraz y, ojalá, Carolina Marín a quien espero que nadie se le ocurra darle una medalla de consuelo. Alguien como ella no necesita semejante ejercicio de condescendencia.

Me marcho que pronto regresa la locura a los Juegos. Disfruten de la semana de Antía Jácome. Se van a cansar de escuchar su nombre.

