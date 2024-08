Cuatro Cosas

Está la cosa que arde no solo en los termómetros, sino también en algunos consistorios municipales de Galicia. A pesar de que lo normal en agosto sea que hay poco que contar, este año hay inquietud en varios de los gobiernos locales organizados con el apoyo de listas independientes –o así se hacen llamar–, compañía que los grandes grupos no acaban casi nunca de ver claro. Hubo ya mociones de censura, y antes de seis meses pueden caer como mínimo dos o tres más. Las malas lenguas dicen que todo va a depender de cómo se reparta el dinero, sobre todo entre los ayuntamientos puferos, que cada día suman más unidades. Ojo...

Avecilla advierte de que le estáis dando muy poca atención al asunto de las finanzas municipales y le prestáis demasiada a lo de los fondos autonómicos. Es lógico, porque las cifras son muy desiguales, pero, aun así, el asunto puede desembocar en un follón gordo. El filtrador enmascarado recuerda que en Galicia, la mitad –más o menos– de los municipios tienen facturas de rancio abolengo sin pagar, y sus responsables dicen que la culpa es de la Xunta, pero ca. Lo cierto, es que cuando los pufos son de la gente del común, los poncios locales sacan la vara de medir y la usan para “convencer” a los contribuyentes de que es mejor pagar que purgar. Pero no dan ejemplo más que de vez en cuando. Uyuyuy...

La Federación Gallega ha mandado un aviso al Gobierno autonómico. Recuerda que hay una ley que limita el plazo de pago de las deudas y que aquí se cumple poco. De ahí que mencione, casi de pasada, que la protesta –de momento oficiosa– puede pasar a oficial en un santiamén. Y aunque no hay elecciones a la vista, tener enfadados a los municipios y provincias no es recomendable para quienes quieran seguir en el poder o ampliarlo. Por lo que van diciendo algunas encuestas tempranas, eso no debiera preocupar demasiado al PP y al BNG, pero mucho ojo con el PSdeG, al que se le acumulan los problemas. ¿No?...

Por cierto que en estos días de agosto diríase que no hay asunto más importante que la noticia de la frustrada unión entre dos empresas de transporte aéreo. Se trata de Air Europa e Iberia. La de Globalia –o sea, la primera– quería la fusión y la segunda también, pero intervinieron los tribunales y la cosa se chafó. No obstante, Iberia tendrá que pagar 50 millones de euros a la otra, cuya madrina es ya ampliamente conocida. No faltan ya gurús que quieren tirar de hilos raros y conclusiones discutibles. Y es seguro que tendrán eco del uno al otro confín. ¿Capisci...?