Aquellos lejanos días

Hacía un calor húmedo y algo pegajoso, a pesar de que se intuían algunas nubes oscuras en el horizonte. Me encontraba, a finales de la primera quincena de este mes julio de 2024, en el aeropuerto de São Miguel, en las islas Azores. Con resignación, aceptaba el mensaje que acababa de recibir en mi teléfono móvil, conforme mi vuelo iba a salir con retraso. Sin embargo, en las pantallas del aeropuerto no constaba nada de aquel desajuste horario. De hecho, no aparecía ninguna información en absoluto. Los enormes monitores eran rectángulos oscuros sin información alguna, como si fueran agujeros negros del espacio. Un hombre que portaba al cuello una identificación indescifrable y llena de símbolos aéreos, se acercaba a los desorientados pasajeros e iba ofreciendo su ayuda en portugués o en inglés, según el caso. Cada cual preguntaba por lo suyo y él, lleno de resolución, consultaba un diminuto aparato que llevaba entre manos y devolvía la confianza a los viajeros, que en seguida encaminaban sus pasos a donde debían, pues nadie sabía en qué puerta salía su vuelo ni si la hora de despegue sería o no la prevista.

Me acerqué y consulté mi propio vuelo. El empleado del aeropuerto me atendió con una amplísima sonrisa —y les aseguro que los micaelenses no sonríen porque sí— y me explicó cuál era mi zona de embarque. La puerta número doce. Y menos mal que aquel aeropuerto era diminuto y solo tenía, en efecto, doce accesos. ¿Se imaginan que hubiese sucedido algo así en la T4 de Madrid? Aunque el hombre sonriente me había caído muy bien, como buena gallega desconfié y, al llegar a mi zona de espera, asalté a la azafata correspondiente, que me confirmó que no funcionaba ni uno solo de los sistemas informáticos del aeropuerto. “Mientras no falle el avión, por mí perfecto”, pensé. Pero el caos y las dudas entre los pasajeros eran evidentes.

Para mi sorpresa, hace un par de semanas la caída del sistema ya fue a nivel mundial. Bancos a los que no les funcionaban los cajeros, aeropuertos sin información en sus terminales y supermercados en los que no se podía pagar con tarjeta. Según Microsoft, el problema no obedecía a un incidente de seguridad ni a un ciberataque, sino que se trataba de un problema puntual y aislado de la empresa de seguridad de sus servicios de antivirus, Crowdstrike; que entre nosotros, llamar a tu empresa “Huelga de multitudes” a lo mejor ya no es empezar con buen pie, pero esto son cosas mías. El caso es que todos los que tuviesen Windows en su sistema operativo iban a tener un día algo complicado. Por fortuna, se habían salvado los que trabajaban con Apple o Linux. El resultado de este “error puntual” fue que se cancelasen muchísimos vuelos y que se perdiesen otro buen número de operaciones comerciales, con los evidentes perjuicios y molestias para viajeros y usuarios y un lucro cesante gigantesco difícil de medir.

En mi caso, recuerdo haberme alegrado, en el aeropuerto, de llevar un libro de papel y no uno electrónico, por si también se escacharraba. Porque puedo soportar arriesgar mi vida y volar por los aires con frecuencia, pero me resulta insufrible hacerlo sin una buena lectura a mano. ¿Será que hasta las propias máquinas nos avisan y reconvienen por nuestra insana dependencia a su supuesta infalibilidad? A veces, qué quieren que les diga, fantaseo con que se escacharre todo y volvamos a vivir como en aquellos días lejanos en que lo manual superaba a lo informático y en los que la sonrisa, como la de aquel micaelense, era la que mostraba todas las puertas a las que valía la pena dirigirse.

