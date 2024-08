A industria galega: Mitos e realidades

É verdade que existen empresas e ramas industriais en Galicia que afrontan problemas e dificultades. Tamén que a marxe de mellora é notable no que se refire, por exemplo, ao seu tamaño medio ou á súa sofisticación tecnolóxica. O concepto da industria 4.0 queda lonxe á maioría e aínda existen empresas con problemas básicos de organización. Pero se nos quedásemos no anterior, transmitiríamos unha visión desalentadora e inxusta.

Porque hoxe Galicia é unha economía industrial en España, consecuencia do acontecido nas últimas dúas décadas. O gráfico 1 amosa a evolución do peso industrial manufactureiro de Galicia en España. Pasamos do 5,1% ao 5,7%. A industria manufactureira galega produce un 10% máis do que lle correspondería tendo en conta o tamaño relativo da nosa economía (5,2%). Complementariamente, no segundo gráfico aparece, no eixe horizontal, o peso da industria manufactureira no ano 2000 nas economías rexionais máis grandes: Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidade Valenciana, Galicia e País Vasco. Pola súa banda, o eixe vertical recolle o crecemento acumulado do valor engadido industrial dende ese ano ata 2022. Seguramente para sorpresa de moitos, a industria galega é a que máis medrou; máis que as “industriais” Cataluña e o País Vasco.

No lado do emprego, as cousas son algo distintas. Pero as cifras seguen reflectindo que Galicia teno feito mellor que a media e que todas as grandes economías rexionais españolas. O peso do emprego manufactureiro galego no total español aumentou do 6,2% ao 6,4%. O que é distinto é que en toda España hoxe hai menos emprego industrial que no ano 2000. Isto explícase polo aumento da produtividade laboral e a automatización, mais tamén polos procesos de externalización de actividade. Parte do que antes se facía dentro das empresas industriais, agora cómprase fora. E non falamos só de limpeza ou seguridade. Enxeñería, servizos de xestión contable e fiscal, servizos informáticos... A realidade é que a relevancia da industria hoxe vai moito máis aló do valor engadido e emprego que protagonizan as empresas clasificadas como industriais nos rexistros estatísticos e oficiais. Unha parte crecente dos servizos só se entenden pola existencia desas empresas industriais. Por iso, cremos que non ten sentido fixarse un obxectivo de acadar un determinade porcentaxe de PIB ou emprego “industrial”, senón que debéramos integrar nos cálculos e nos obxectivos o PIB que arrastra directamente a industria.

Sen dúbida, tras dos resultados comparados de Galicia atópase Inditex e Citroën. Mais tamén moitas outras empresas das catro provincias; moitas delas de propiedade familiar; con apelidos recoñecidos. Un tecido que xa quixeran outros para si. E non o dicimos só nós. Lean vostedes o interesantísimo libro de Antón Baamonde e Daniel Hermosilla publicado pola editorial Galaxia: “Galicia, distrito industrial”. Mais dun quedará sorprendido.

*Director do Foro Económico de Galicia

**Grupo GEN – Universidade de Vigo