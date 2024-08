Seguro que has escuchado alguna vez el concepto “gordofobia”; se trata de un prejuicio y discriminación a las personas gordas. Se ha hablado largo y tendido del tema gracias al movimiento “body positive”, que es justamente lo contrario, aceptar los cuerpos tal y como son, aceptarnos, respetarnos y respetar.

El lenguaje aquí es un poco “tramposo”, y no creo que gordo-fobia sea la mejor manera de denominar lo que significa una estigmatización o discriminación por el tamaño de una persona. Una fobia describe un “miedo intenso”, desproporcionado generalmente, que genera ansiedad y, en muchas ocasiones, es un problema de salud mental; puede que exista alguien que tenga un miedo intenso a las personas con sobrepeso, pero no es algo común, ni mucho menos. Lo que sí es común es el desprecio y la crueldad con el que, en el día a día, se discrimina desde la infancia y se juzga su condición. El otro día una chica me decía: “Esa niña no está así de comer sano, mira que lorzas, seguro que come mierda industrial”; ahí es donde comienza el problema, esos comentarios despectivos construyen nuestro sistema de creencias, que se alimenta de esos comentarios, de lo que observamos en redes sociales, en los anuncios publicitarios, y todos esos estímulos y principios de lo que “es normal” influyen directamente en nuestra conducta, por ejemplo en la de decidir comer o no comer, y a nivel emocional sentirme seductora o no deseada, etc.

¿Gordofobia sexual? Me lo pregunto porque no sé si eso existe en realidad, lo que sí sé seguro que existe es el estigma sexual de las personas gordas, principalmente en dos dimensiones: una fetichista y otra discriminatoria y estereotipada de forma negativa.

Fat fetishism y derivados

Este anglicismo describe una atracción sexual hacia las personas gordas. Es una variedad en las preferencias sexuales tan válida como a quien le excita la lencería roja o los tacones de aguja. Quiero que quede claro que en general esto NO es un trastorno mental ni una enfermedad. También existe la variante en el deseo hacia los cuerpos grandes (no necesariamente obesos) y el “Feederismo”, que son las personas que obtienen placer alimentando de forma intensa a otra persona simplemente para que aumente de peso. Aquí, dependiendo de los límites en el consentimiento, la dependencia y la salud de las personas, puede originar trastornos psicológicos de un lado y del otro.

En una línea más popular y relajada, y dentro de la diversidad de la cultura LGTBIQ+, están los llamados “osos”, que describen a hombres con sobrepeso, vello corporal, etc.; los “osos” son populares por sus actitudes pro-aceptación, que amplía la diversidad de los cuerpos y sexual, un buen paso, aunque echo de menos que exista un concepto parecido en la mujeres.

“No soy una persona deseada sexualmente porque estoy gorda”

Cuanto más exploro la mente ajena y la mía propia, encuentro este tipo de creencias bastante ancladas. “No le voy a gustar porque tengo celulitis”, “Las tías quieren estar con hombres con abdominales marcaditos, y mira yo con esta barriga” etc, etc, ¿os suena?. Desgraciadamente sí, creemos que hay una “norma estética sexual” que es la que se desea, y si no entras en ese estándar de modelo de pasarela tus posibilidades en tinder o en el sitio donde acudas a ligar presencialmente, te verás penalizada/o y en exclusión sexual. También puede pasar con la estatura o cualquier rasgo físico, pero el más generalizado es con el sobrepeso. Hace poco traté con una persona de lo más normativa a nivel de peso y estético, que me decía que no tenía relaciones con su pareja porque “he cogido 3 kgs.” y eso provocaba falta de deseo en ella misma, y asumía que pasaba lo mismo con su pareja; al no hablar del tema, esa creencia fue creciendo al mismo tiempo que su abandono psicológico, dejando su autoestima muy, muy dañada. Cuando preguntamos a su pareja si había perdido el deseo sexual hacia ella y le pedimos una descripción de lo que sentía sexualmente hacia ella, escribió algo precioso: “Ella es sensual, me atrapa con eso, sus curvas su feminidad, la forma que tiene de moverse y mirarme, me excita muchísimo”.

Como veis, ni siquiera se había percatado de esa “supuesta” subida de peso, pero sí se había dado cuenta que estaba triste y distante; cuando se comunicaron de esa forma, su autoconcepto y autoestima cambiaron casi inmediatamente.

Un consejo para este verano: podemos empezar por dejar de ser “gordofóbicos” con nosotras/os y construir un nuevo sistema de creencias.

Gracias, placeres, por estar ahí. Nos leemos en www.saludplacer.com

¡Hasta pronto!

Suscríbete para seguir leyendo