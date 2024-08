La Celanova medieval

Siendo como indiscutiblemente un monasterio nacido en el siglo X, no deja de llamar la atención la falta de restos arquitectónicos que nos remitan a aquella época, pues aunque fueran sus dimensiones más discretas que las que hoy ocupa su plano, no sería irrelevante su construcción. Habrá que suponer que se reutilizaron en la cimentación de las sucesivas fábricas y que quizá algún día alguna campaña de excavación nos permita conocer algunos de estos elementos desaparecidos en el siglo XVII principalmente. Ya se lamentaba el autor del abadologio de 1713 que ni siquiera se hubieran salvado de este vulgar destino los sepulcros que había en la iglesia: “Cuando se derribó la iglesia antigua, los artífices tuvieron tan poca atención, que se aprovecharon de todos los sepulcros que había en ella para cimientos de la Iglesia nueva”. Sólo un pequeño resto aparecido en obras recientes se puede considerar de época medieval y no es muy significativo. Los cuerpos bajos de la torre y un fragmento de muro de la Iglesia visible desde la caja de la escalera principal y una tampa de sepulcro abacial con báculo y cruz inscritas, que se ve cerca de la capilla de San Miguel se pueden también suponer o claramente son de esta cronología.

Para darnos una idea al menos de cómo era la iglesia, podremos acudir a los textos de la Celanova Ilustrada y de Castella Ferrer:

La obra manuscrita de P. Fray Benito de La Cueva, que escribe en las primeras décadas del siglo XVII, nos dice: “Salió la fábrica lucida y majestuosa para aquellos tiempos, aunque estrecha para estos, el claustro era cuadrado, cada lienzo tenía ochenta y dos pies de largo y dos estados escasos de alto, en esta proporción estaban los dos claustros alto y bajo, ambos eran artesonados, pintados de blanco y colorado. La obra de piedra era bien labrada con florones y figuras de medio relieve semejantes a las de la puerta principal de la Iglesia, las claraboyas de los claustros estribaban en pilares pequeños de piedra y aún se ven algunos de ellos de la torre de San Miguel. Era la obra rica y costosa y movía a devoción y representaba majestad, en todo semejante al claustro reglar de San Esteban de Ribas de Sil. El capítulo y refectorio tenían 45 pies de largo y 30 de ancho. Las celdas eran cuadradas de 15 pues y todas las demás piezas en esta misma proporción....”

De la iglesia afirmará que con ser tan antiguas sus paredes todavía persevera. “Las piedras de la Iglesia y Torre Vieja están muy bien labradas y tan bien ajustadas que no tienen cal ni necesitan de ella. La Iglesia es cuadrada tiene 50 pasos de ancho y otros tantos de largo, tiene tres naves espaciosas con buenas bóvedas, el crucero es hermoso y ancho y toda la obra tan bien acabada que San Rosendo dijo cercano a su muerte: “Relinquo vobis eclesiam mirificem edificatam”. La iglesia tiene al poniente dos puertas ricamente labradas al uso antiguo con figuras de medio relieve y florones, sobre una de ellas puso San Rosendo las armas de sus abuelos”

Nos permite suponer un rico monasterio medieval con una iglesia de tres naves y con cuidada decoración escultórica. Todo ello nos hace lamentar la pérdida que supuso la sustitución primero del monasterio y entrado el siglo XVII de la Iglesia.

Por su parte, Don Mauro Castellá Ferrer, que era de Celanova, en su “Historia del Apóstol Santiago” editada en 1610 dirá que era el monasterio hermoso y la iglesia como fortificada: “Yo alcancé a ver algunas piezas de ella (edificación monástica), que ahora toda está edificada de nuevo, el grandor de las celdas sería de catorce pies de largo, y otro tanto en ancho, su altor era estado y medio, poco más, que apenas llegaría a dos, el techo pintado de roxo y blanco. El refitorio no tenía cuarenta pies de largo y hasta treinta de ancho. En aquel tiempo fue este uno de los mejores edificios de España. Lo que del está en pie es la ermita de San Miguel. La Iglesia con la torre mayor que para antigua es muy grande, hermosa y de muy buena bóveda coronada toda de almenas y saeteras, que bien parecía soldado y caballero”.

Si de este conjunto sólo nos quedan palabras, felizmente podemos hoy todavía llenar la mirada de belleza contemplando la armoniosa arquitectura de la Capilla u oratorio de San Miguel, que nos remite a los comienzos de la historia monacal de Celanova.

La capilla de San Miguel

Cuando nace Celanova, siglo X dentro de un momento de compleja historia, artísticamente cabe destacar la llegada desde el sur de mozárabes, es decir aquellos cristianos que vivían sometidos políticamente al islam y que una vez que avanza la reconquista encontrando dificultades para vivir en esa situación se trasladan a los reinos cristianos, traen con ellos un peculiar estilo constructivo, que se llamó tradicionalmente “mozárabe” y hoy parece mejor denominar como “arte de la repoblación”. A Galicia llegan escasas comunidades mozárabes, al menos la documentación no permite en este sentido elevar su número de manera significativa, aunque habrá que pensar en algunos “talleres” que imponen en una cronología tardía y que se prolonga más allá de lo que sucede en otras zonas de la península, las pautas y el lenguaje constructivo del sur y que particularmente en la capilla u oratorio de San Miguel alcanza cotas de notable calidad.

Se trata de una capilla de una nave con crucero y ábside de herradura en el interior y recto exteriormente. Componiendo una planta compleja que en los alzados se cubre con una pluralidad de soluciones abovedadas: de cañón de herradura, arista y cascos que vamos más detenidamente a ver.

La capilla históricamente se vincula con el propio fundador del monasterio San Rosendo, que no hay que olvidar estuvo el 9 de febrero del año 937 en la consagración de Santiago de Peñalba, con cuya iglesia guarda este oratorio intensas relaciones de forma y estilo.

La construcción de Celanova se data tradicionalmente entre esta fecha y el 25 de noviembre de 942 cuando con asistencia del rey Ramiro II y una numerosa presencia de dignatarios eclesiásticos y civiles se consagra la Iglesia. Según el relato biográfico de San Rosendo que hace en el siglo XII, Ordoño monje de Celanova esta capilla nace juntamente con otros lugares de culto de la propia voluntad del fundador: “La más importante de ellas la edificó en honor de San Salvador, la segunda quiso que estuviera dedicada en honor de San Pedro, la tercera en honor de San Juan, apóstol del Señor, e hizo dentro de los Claustros del monasterio, casi como un símbolo, no lejos de las capilla, el pequeño templo a San Miguel arcángel, de aspecto un pequeño refugio, construido en piedra de maravillosa labra que suscita la admiración de cuantos lo contemplan”.

Este carácter de “reliquia” será la razón de su conservación, de su respeto y admiración, que incluso declara su representación detallada en el uno de los respaldos del coro bajo del monasterio y que también como el mismo texto de Ordoño nos dice el entorno de la Capilla cumpliese un fin funerario, ya que allí se sepultó el abad Pelayo y más tarde el abad Pedro González con el siguiente epitafio: “Iacet hic Petrus Gundisalvus, abbas Celanovae, servus Deo, qui obiiit era 1203”.

La capilla mereció siempre la admiración y el elogio. Ambrosio de Morales en su Viaje Santo entre otras cosas dice: “Todo es liso lo que en ella está labrado y la gracia y lindeza no está mas que en la proporción y correspondencia”. Y ningún elogio mejor se puede hacer de una arquitectura. El P. Yepes destaca igualmente la armonía del conjunto “es todo un brinco graciosísimo en forma de Iglesia”, quizá es el atractivo que siempre han despertado la miniaturas y las maquetas.

Las vinculaciones de esta iglesia con Santiago de Peñalba en el Bierzo fueron ya destacadas por Gómez Moreno, significando ello que aquí no se inventa nada pero todo el repertorio de soluciones arquitectónicas se maneja con indudable acierto.

El profesor Núñez que ha estudiado con especial intensidad el oratorio ve aquí una cierta influencia de la etapa constructiva de Al-Hakem II (961-976) en la mezquita de Córdoba por lo que habría que retrasar un poco la cronología de San Miguel, y como se trata de una capilla levantada en honor de Froila, el hermano de San Rosendo, particular bienhechor del monasterio se erigiría a la muerte de este y cuando ya estaban solucionadas las necesidades arquitectónicas de la casa monástica. No obstante nos encontramos con un edificio surgido en el alborear de la historia de Celanova.

Por Real Orden de 12 de abril de 1923 fue declarada Monumento Nacional

Adopta exteriormente el oratorio de San Miguel un juego de volúmenes cúbicos con escasos vanos, todo ellos en forma de saetera. Efecto prismático que intensifica el carecer de fachada propiamente dicha disponiendo la entrada en lado sur. Se trata de una arquitectura basada en leyes matemáticas en las que la proporción, el ritmo y la armonía son voluntad y logro.

El exterior sobrio, “protector” le llama Nuñez, compuesto de grandes sillares graníticos, asentados a hueso, de desiguales dimensiones, reservado para las esquinas las piezas de mayor tamaño. Sillares con los que el edificio gana en pesadez, en contraste con la ligereza frágil del interior. Un exterior de ángulos rectos de solidez marcada que conviene a un interior de bóvedas. Con un ritmo regular es fácilmente entendible esta arquitectura que sin embargo regala también en sus soluciones externas un ritmo escalonado mediante los tres bloques geométricos que lo configuran, destacando el central. Ritmo tripartito al que se le podían buscar referencias Trinitarias.

Los contrafuertes que se alzan al medio del crucero y hacia los pies de la nave no interrumpen apenas la claridad de esta arquitectura geométrica.

Las cubiertas con pendientes a dos o cuatro aguas, con voladizo la del cuerpo central que sostienen elegantes modillones de ocho rollos con decoración de trisqueles y sencillas rosetas de seis pétalos alternativamente dispuestas en cada una de las caras de sus cilindros.

La del ábside añade una cornisa latericia de dientes de sierra como en Mixós o San Miguel de Escalada.

La portada con cierre adintelado no quiere romper la armonía, si bien tuvo un pequeño tejadillo protector sobre columnas que quizá era añadido pero que ya estaba en el siglo XVIII como demuestra la representación del coro, Cubierta que desapareció hace pocos años.

