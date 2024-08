Angrois: dos culpables y un perdón pendiente

Últimas jornadas del juicio, que se celebró en Santiago de Compostela. / Xoán Álvarez

Una sentencia que se firma once años después de que se produjese el hecho que se juzga no es para sentirse orgulloso. Más bien al contrario, es la señal inequívoca de que algo básico –la celeridad– sigue sin funcionar en el sistema judicial español, por mucho que algunos apelen a la sacrosanta digitalización como el remedio que sanará todos los males. La justicia que tarda tanto tiempo en ver la luz es menos justicia.

Once años después de que un tren Alvia Madrid-Ferrol descarrilase a las puertas de Santiago –en la ya maldita curva de Angrois– provocando 79 muertos y 143 heridos, el fallo firmado por la magistrada Elena Fernández Currás encuentra culpables por igual al maquinista del tren siniestrado, Francisco José Garzón, y el entonces director de Seguridad en la Circulación de ADIF (el gestor ferroviario estatal), Andrés Cortabitarte. Deberán cumplir dos años y medio de cárcel cada uno. Que los dos hayan recibido idéntica condena podría llevar a pensar que la jueza ha decidido adoptar una decisión salomónica con la que intentase satisfacer a todas las partes en conflicto en un arriesgado ejercicio de equilibrismo jurídico. Nada más lejos de la realidad.

Porque la sentencia de la magistrada es tan clara como contundente a la hora de reconocer las responsabilidades que intervinieron en el origen del accidente. Así, la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago le imputa negligencia al maquinista. “Conocía la línea y la reducción tan importante de velocidad [de 200km/h a 80m/h] que imponía la curva”, pero “se desubicó de la posición del tren en el trayecto debido a la omisión de la más elemental de las precauciones de un profesional formado como él de cerciorarse, antes de contestar la llamada [del interventor] del lugar en el que estaba”. Francisco José Garzón obró mal, su error, aunque fuese un despiste, tuvo atroces consecuencias. Y por ello pagará con cárcel. Su defensa ya ha anunciado un recurso al rechazar que se le equipara con el antiguo cargo de Adif.

“Más allá de los culpables judiciales, hay algo que no recoge el texto y que parece de sentido común:el perdón que deben pedir Adif y Renfe a los supervivientes y a los familiares de los fallecidos”

Pero la magistrada Fernández Currás entiende también que en la tragedia de Angrois fue determinante otro elemento: la ausencia de medidas de seguridad correctas. Porque, más allá de la distracción del maquinista, ni en el tren ni en las vías estaban operativos los sistemas que hubieran podido contrapesar el fallo humano y evitar, o al menos aplacar, el desastre ferroviario, el mayor de la historia de Galicia. Y este apartado, que desde FARO hemos venido defendiendo, es muy relevante. Lo fácil para la magistrada hubiera sido dejarse llevar por las presiones de arriba y que Garzón apechugase con todo. Pero no lo hizo.

Andrés Cortabitarte avaló la fiabilidad de la línea y permitió su puesta en servicio, desoyendo un análisis preliminar de riesgos que advertía del peligro de descarrilamiento e ignorando la recomendación de introducir un sistema de frenado automático ERTMS. Si Adif hubiese recurrido al citado sistema –que estaba incluido en el proyecto original pero fue suprimido más adelante con el plácet de la propia gestora–, el accidente quizá se hubiera evitado o al menos su impacto claramente aminorado.

La jueza resume la situación en estas dos frases: “Resulta incomprensible que se dejen unos kilómetros de la línea sin los sistemas de protección más seguros”. “Adif estaba legal y contractualmente obligado a garantizar la explotación segura de la línea ferroviaria”.

La condena a Cortabitarte –cuya defensa también presentará recurso– trasciende lo personal. Es, por extensión, la condena a Adif, la empresa pública que ha intentado en todo momento eludir su responsabilidad, con frecuencia de forma ominosa y en ocasiones de forma inhumana. Adif, lejos de ayudar a buscar la verdad, trató de tapar y de desviar la atención hacia el maquinista, que se convirtió desde el minuto uno en su diana. “Todo en Adif como en Renfe se ha hecho bien, excepto la conducta del maquinista”, proclamó ufano Cortabitarte ante la magistrada. Su defensa tampoco le ayudó mucho a la hora de mostrar empatía. “Es difícil pedir perdón [a las víctimas y sus familias] por algo de lo que no se siente responsable”, aseguró para pasmo general.

"Adif, lejos de ayudar a buscar la verdad, trató de tapar y de desviar la atención hacia el maquinista, que se convirtió desde el minuto uno en su diana"

La realidad es que Adif, Renfe, la Abogacía y la Fiscalía del Estado han jugado en esta tragedia un papel penoso. Hasta el punto de querer convertir pasajes de la vista en una suerte de subasta para evitar la indemnización millonaria que se les solicitaba. Consciente del espectáculo bochornoso al que estaba asistiendo, todavía resuenan las palabras de la magistrada en la sala: “Me da vergüenza ajena estar aquí hablando de dinero cuando la obviedad de indemnizar es tal. Esto parece la Bolsa, un euro arriba, un euro abajo”. Su reprimenda de julio se traduce ahora en 25 millones de indemnización a las víctimas.

Pero la opacidad y la resistencia de la parte pública se encontraron un adversario inesperado. Porque lo cierto es que si no hubiesen intervenido los reguladores europeos para apuntalar sin ningún género de duda la responsabilidad del operador español de infraestructuras, el devenir judicial podría haber sido otro muy distinto.

Tras escuchar a 700 testimonios –las víctimas en primer término, pero también numerosos peritos y expertos–, tras analizar copiosa documentación, con un sumario que en conjunto superaba los 70.000 folios en 200 piezas, tras un juicio que reabrió las heridas de supervivientes y familiares, la jueza Fernández Currás ha dictado sentencia. El fallo produce cierto alivio, pese a la convicción general de que no pocos responsables públicos se han ido de rositas. Sin embargo, más allá de los culpables judiciales, hay algo que no recoge el texto y que parece de sentido común: el perdón que deben pedir Adif y Renfe a los supervivientes y a los familiares de los fallecidos. Porque ese perdón lleva once años de retraso. Y es de justicia recibirlo.