Una mujer joven e inteligente, y por añadidura guapa, madre de tres de mis adorables cinco nietos, o sea, mi nuera, con frecuencia me reprocha mi proclividad a la acumulación de libros que ella estima prescindibles en su mayor parte. Dice que con los libros padezco el síndrome de Diógenes. Exagera. Con Diógenes solo comparto la aventura de salir, lámpara en mano, por los caminos de la vida en busca de hombres honestos. Imagine el lector con qué resultados. Pero esa es otra historia.

Como decía, la comparación que hace mi nuera es pura hipérbole. No sabe aún a cuántas adquisiciones renuncio por escasez de espacio y de recursos, y desconoce también aquellos otros libros de los que al fin me he desprendido donándolos o vendiéndolos a librerías low cost porque, siendo realmente inútiles, no me afligía especialmente prescindir de ellos. Pero de otros muchos, la inmensa mayoría, soy incapaz de desprenderme, me duelen tanto como una amputación corporal. ¿Quién destruye las fotos de la infancia? ¿Quién se despoja de los retratos de los seres queridos? ¿Quién se deshace de aquellas que inmortalizan los mejores recuerdos? Los libros no son, al menos para mí, objetos de uso temporal, que pasan y no quedan; esa condición volandera la dejo para los libros verdaderamente inservibles que usurpan indebidamente tiempo y espacio.

Mi biblioteca, ciertamente humilde, se halla diseminada y fraccionada por diversas estancias y rincones de mi hogar. En realidad, el juicio de mi nuera es desmesura. ¿Qué diría, entonces, de Pérez Reverte que asegura tener en su casa 32.000 libros o de Sánchez Dragó cuya descomunal biblioteca llegaba, según él, a los 120.000 volúmenes? Tales dimensiones hacen de estas bibliotecas “arcas de Noé de la palabra, ciudadelas de memoria”, como decía Claude Roy. Es cierto que mi rincón de trabajo puede dar una cierta apariencia de amontonamiento; para mí es más bien congregación y compañía. Comentaba Walter Benjamin que toda pasión confina con el caos y la pasión del coleccionista de libros confina con el caos de los recuerdos. Su existencia –añadía– está regida por una tensión dialéctica entre el orden y el desorden.

"Ya sé que la suma de libros no puede satisfacer todo el apetito de saber ni da respuesta a todas las preguntas"

Ya sé que la suma de libros no puede satisfacer todo el apetito de saber ni da respuesta a todas las preguntas, pero el caminante también sabe que nunca llegará al horizonte, porque a medida que avanza, aquel se desplaza otro tanto, pero no por eso deja de caminar ni de anhelar el horizonte.

El reproche de mi nuera es probablemente propio de persona joven de la era del libro digital y de Internet. Pero ni el libro electrónico tiene la seducción del libro de papel, ni todo está en Internet. Yo trato de explicarle lo que el libro de formato tradicional supone. Ya no me voy a referir a las obras de consulta o a la edición de obras completas que no se encuentran en Internet, sino a la multitud de otros libros, regimientos del saber que en formación reposan en los anaqueles. Tiene el libro clásico las características de una persona: habla, tiene vestimenta propia, acompaña, envejece y se arruga, en muchas ocasiones, evoca episodios de nuestra vida. Abrimos el libro y es como el despliegue de unas alas con las que vamos a iniciar un vuelo de fantasía o de goce intelectual. Entablamos con él una relación táctil. Lo subrayamos, hacemos anotaciones; en suma, dialogamos con el texto. Hay, pues, unas maneras de tratar con el libro impreso muy diferentes a la frialdad con que nos relacionamos con el formato electrónico. Además, leído el libro, no se apaga, sino que pasa a ocupar un lugar en la biblioteca desde donde nos acompaña, y allí queda, en estado de reposo, como en la retaguardia del conocimiento, a la espera de que un día vuelvas a él. Porque, eso sí, el libro es fiel amigo que no te abandona y te responde cuando lo necesitas. Su presencia cercana me infunde cierta seguridad; no todo lo guardo en la memoria; mi biblioteca es mi memoria exterior.

"Tiene el libro clásico las características de una persona: habla, tiene vestimenta propia, acompaña, envejece y se arruga"

Como en su día ocurrió con la televisión y la radio, se pensó que el libro digital iba a arrumbar con el libro tradicional. En el año 2008, una macroencuesta llevada a cabo entre editores de diversos países predijo que en el año 2018 el libro digital superaría al libro impreso. La previsión ha fallado. Se llegará a una convivencia fraternal entre ambas formas de leer; no creo que el libro tradicional desaparezca; goza de buena salud y del favor de muchos amantes.

Ya he comentado alguna vez lo que me asombra conocer “modernos” despachos de abogados donde no se ven estanterías con libros. Es más, alguno hay que hasta se vanagloria de ello y, lo que es peor, hay quien los prohíbe. Incomprensible. Inaudito. Debe ser una epidemia, porque jueces conozco que también padecen bibliofobia.

Aún recuerdo aquellos años en que algunos abogados vigueses competían por la posesión de la mejor biblioteca. Uno me decía con legítimo orgullo que tenía la mejor biblioteca de Derecho Constitucional. Hoy se ve que predomina el conocimiento técnico-práctico informatizado frente al depurado saber jurídico de siglos, alma y patrimonio del abogado humanista. Y se nota; vaya si se nota.

Suscríbete para seguir leyendo