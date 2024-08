Chomsky, “culpadme a mí”

Viví dos días con Noam Chomsky, respirando todas sus palabras. No es el número uno, es el número único. No es una asignatura, es una rama del saber y lo definía la palabra inexpugnable. De ahí la sorpresa mayúscula tras la dilatada entrevista, con las imputaciones de costumbre a Estados Unidos, “que se fundaron sobre el genocidio y la esclavitud”. Una vez a solas, intenté el ataque humano:

–Creía que usted era más pesimista, pero en Mallorca le hemos visto relajado y bienhumorado, ¿es posible que también su imagen esté distorsionada?

–Es culpa mía. Sé que cuando escribo, transmito un tono pesimista, quizás porque habitualmente hablo de cosas que están mal. Pero mi propio sentimiento es otro, y lograría compartirlo si mi escritura fuera más afortunada...

–...su escritura es científica, directa al meollo de los asuntos...

"En una dilatada entrevista con Chomsky, compartí la sensación de Truman Capote cuando Marlon Brando se le abrió en canal"

–Sí, pero yo no debería dejar a la gente con el sentimiento de que no hay nada que puedan hacer. Es un fallo mío. Quien lee mis libros y artículos piensa “bueno, no hay esperanza, así que abandono”. Es solo culpa mía que se transmita ese mensaje erróneo. Lo que debería quedar es que los problemas siempre han estado allí, que hay que comprenderlos, que la gente ha luchado contra ellos y los ha superado, a menudo en condiciones muy duras, pero que no hay límites para la capacidad humana de superar la opresión y la injusticia. Hay una frase muy buena de Gramsci, “pesimismo del intelecto y optimismo de la voluntad”, que captura la esencia de lo que digo. Si lo que escribo suena pesimista, y lo suena, cúlpenme a mí”.

Por unos segundos, compartí la sensación de Truman Capote cuando Marlon Brando se le abrió en canal, con la diferencia de que el autor de "A sangre fría" provocó la confesión que a mí me llovió de modo inesperado. Nunca antes ni después volví a escuchar al titánico Chomsky exteriorizando su frustración, aunque mucha gente preferirá saber que volaba en primera y que “enseñó en una universidad que vive de subvenciones del Pentágono”.

