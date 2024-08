As estrelas dos xogos olímpicos

Hai corenta e cinco anos, Nadia Comaneci asombrou ao mundo despois de conseguir a perfección no seu exercicio de barras asimétricas. A atleta de Romanía voou coa lixeireza dos seus catorce anos. Era o ano mil novecentos setenta e seis e o seu país estaba baixo o réxime de Nicolaeu Ceausescu. Nadia fora fichada polo adestrador Bela Karoloyi á idade de seis anos, despois de que vise como se desenvolvía no patio da súa escola. A partir dese momento, a vida de Nadia converteuse na dunha atleta de alta competición: adestrar, adestrar e adestrar. Ninguén podía imaxinar que detrás daquela ximnasta que executaba os exercicios de maneira hipnótica e que espertara a fascinación de todo o planeta, había unha trama de estrita vixilancia, control da súa correspondencia, intromisións na súa vida íntima e toda unha serie de horrores que lle tronzaron a vida persoal. Uns meses despois do seu inesquecible papel nos Xogos Olímpicos de Montreal, Nadia intentou suicidarse bebendo medio litro de lixivia. Anos despois, conseguiu fuxir.

"A vida de Nadia converteuse na dunha atleta de alta competición: adestrar, adestrar e adestrar"

Nos Xogos Olímpicos de Tokio, a ximnasta de Ohio Simone Biles causou un gran rebumbio despois de renunciar a participar en varias probas. O que nun principio era difícil de entender (por que a atleta do sorriso eterno, a que aspira a conseguir máis medallas para o seu país, renuncia á competición máis ambiciosa que existe?), axiña foi collendo forma. O seu argumento foi imbatible: "Teño que concentrarme na miña saúde mental". “Creo que a saúde mental é máis importante ca o deporte neste momento. Temos que protexer as nosas mentes e os nosos corpos, e non só saír e facer o que o mundo quere que fagamos”. A presión mediática pasoulle unha factura nese momento que a obrigou a deterse. A icónica deportista denunciou os abusos sexuais cometidos por Larry Nassar, médico do equipo nacional de ximnasia de EE UU, e converteuse nunha voz de referencia sobre a importancia de crear espazos seguros para as e os atletas.

"A nivel persoal, pareceume tan emocionante iso como ver a súa rival directa, a brasileira Rebeca Andrade, aplaudir os exercicios de Biles"

Por todo isto foi conmovedor vela brillar de novo nos xogos que se están disputando en París. A nivel persoal, pareceume tan emocionante iso como ver a súa rival directa, a brasileira Rebeca Andrade, aplaudir os exercicios de Biles con sincera admiración. A ximnasta de São Paulo criouse nunha favela. Filla de nai solteira e con sete irmás, Rebeca Andrade fichou por un club de Río de Janeiro con dez anos. A súa carreira deportiva obrigouna a desprazarse lonxe da súa familia. Ao longo destes anos sufriu varias lesións de xeonllo que provocaron diferentes intervencións cirúrxicas. Nos Xogos Olímpicos de Tokio gañou unha prata e un ouro, facendo historia para o seu país ao se converter na primeira brasileira en subir ao podio na categoría de ximnasia artística. Tamén foi a primeira atleta de Brasil en gañar dúas medallas nos mesmos xogos. Se a orixe de Andrade é unha familia humilde, a infancia de Biles estivo marcada polas casas da acollida, onde medrou coa súa irmá ata ser adoptadas polos seus avós maternos. Carreiras deportivas brillantes, exemplos de superación persoal, mais tamén de sororidade. Velas abrazarse, aplaudirse e celebrar o talento sendo competidoras directas pareceume unha maneira marabillosa de dicirlle ao mundo que hai moitas maneiras de afrontar a vida. A delas é desde a xenerosidade, cun sorriso sempre no rostro. Que marabilla.

Suscríbete para seguir leyendo