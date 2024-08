Los más fieles náuticos

Homenaje a los socios más antiguos del Náutico / FdV

Ya pasaron unos días, pero ¿cómo vamos a renunciar por fechas a esta foto que da fe del homenaje de la Junta Directiva del Náutico a sus 88 socios con más de 50 años de antigüedad en el club? Cinco décadas de lealtad y compromiso con este club que pasó tantos vaivenes bien merece este encuentro con placas y demás. Ahí los tenéis en alegre compañía.

"Aceros cargo", hoy vamos de libros con la poesía de Paco Novelty

Empieza agosto, vamos de libros. Las palabras sostienen el orbe, quizá en sus adentros reside la eternidad, dice mi admirado escritor XC Caneiro en su Paraíso y, aunque no sé que opinará la crítica literaria y otras especies de la fauna cultural, yo estoy fascinado por Aceros cargo, el libro de elegante envoltura y poética llamarada que, ilustrado por Uje Civieta, me llega de Salamanca desde la pluma de Paco Novelty. ¿Paco? Una institución que ha adoptado el nombre del café de 1906 al que da y que le da prestigio en tan bella ciudad (¡ay, si los veladores hablaran!) presidido por la figura broncínea de Torrente Ballester y con la memoria de Unamuno , Gasset y otras grandes figuras que allí sentaron sus reales en interminables tertulias. Paco es castellano, pero se le van las costuras por Galicia, va y viene. y tanto se le puede ver en Vigo de visita a la Isabel Troncoso que ennovió en tiempos universitarios, como en su casa de Palmeira, frente a la mar y sobre la playa de Ribeira. En su libro, Aceros cargo, hay por ejemplo bullicio de sonetos al calor de endecasílabos, formas clásicas que poetizan experiencias contemporáneas y hablan de edad, amores y rupturas, viajes , boleros y hasta gin tonics o paseos en bici. “Voy dando pedales/camino do Minho/por ver mis amores/que están en Canido/tras pasar Samil/con la marea baja/ la encontraré allí”... Paco, sí, tiene honduras de poeta y filológica erudición y yo gozo cómo decora sus palabras con humor fino, que diría Caneiro.

“O cabronario” de Celso Emilio, poesía feroz para calentar más el verano

Ilustro mi agosto con un poemario de resistencia escrito entre 1950 y 1976, que no puede tener mejor título que O Cabronario y compuso aquel grande gallego al que el azar me llevó a hacerle una larga entrevista que salió póstuma porque falleció cuando aún sonaban calientes los ecos de sus palabras en mi grabadora: Celso Emilio Ferreiro. O Cabronario (editado por Xavier Romero). Estoy muy agradecido a los hijos de este grande por regalarme este libro, hecho de brillantes retazos de aquí y de allá, de la época de Vigo apenas apagada el hambre de la guerra civil (1950-56) y de la de Caracas (1966-73), lleno como decía Carlos Casares de poemas feroces, preñados de gracia y maledicencia sobre quien le persiguió por sus ideas políticas y sin perdonar a sus alrededores. Poemas satíricos que precisaron de un editor valiente por su mucha carga antifranquista. ¡Qué gran lectura, qué mala leche de la mala la de este poeta de inteligencia sutil con el que yo, recitándolo con una gran queimada en el escenario de un colegio de Navarra, a punto estuve de quemarlo por la expansión del patriótico líquido!