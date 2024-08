Imputación y política. Conceptos incompatibles

El derecho procesal es más complejo de lo que parece a pesar de la aparición de tantos especialistas que han surgido en los medios y en el ámbito político en estos últimos días. El derecho de defensa, a su vez, como parte de dicha disciplina, permite y ha de permitirlo todo, desde la sujeción estricta a la ley y la jurisprudencia, hasta disertaciones conceptuales no siempre con acogida clara en las leyes.

Uno de los temas menos tratados en la doctrina, la ley y la jurisprudencia es, precisamente, el del concepto de imputación al inicio de la investigación, su carácter de límite a la actividad procesal y los requisitos que debe reunir el hecho punible en este momento temprano.

Desde luego están prohibidas las investigaciones prospectivas, pero la ley, en el art. 118 LECrim, no limita las diligencias previas a lo expresamente denunciado o querellado. Basta leer la norma para concluir exactamente lo contrario. El objeto de la instrucción es divisible y solo se requiere que, en caso de ampliación de la investigación inicial como consecuencia del conocimiento de nuevos hechos, se informe al imputado sucesivamente de la ampliación del objeto de las diligencias previas.

Que los hechos tengan relevancia penal acreditada desde el comienzo es imposible, porque la fase de instrucción tiene como finalidad precisamente esa: la determinación de los hechos y su presunto autor. Al final de ésta puede archivarse la causa o abrir el juicio oral; hacerlo al principio cuando los hechos presentan apariencia de delito y en ellos existen elementos para así entenderlos, no es algo que la ley ampare.

"Desde luego están prohibidas las investigaciones prospectivas, pero la ley no limita las diligencias previas a lo expresamente denunciado o querellado"

Basta, pues, con que los hechos se cualifiquen como punibles y se afirmen los elementos, todos, que sirven para tal consideración. No es exigible aportar elementos objetivos que justifiquen la investigación fuera de dar cobertura a la afirmación de los elementos del tipo penal en relación con los hechos naturales narrados. No basta la sospecha acerca de si un hecho pudiera hipotéticamente ser delito si no concurren en el mismo tales elementos, pero a los efectos de abrir una investigación es suficiente con su afirmación asentada en datos aunque no estén confirmados. Sospechar que algo puede ser delito sin exponer los hechos en sentido punible y bucear buscando esa naturaleza no es lícito. Es prospectivo. Exponer hechos con cierta base objetiva y afirmar su carácter punible por coincidir en ellos los elementos de cada delito, cumple el concepto de imputación.

Otra cosa sucede cuando se trata de limitar derechos fundamentales o de imputar a un aforado tras la oportuna Exposición Razonada. Pero, fuera de estos casos en los que se exige una imputación concreta y sustentada en elementos objetivos al momento de elevarlos al tribunal competente, no se imponen condiciones para la iniciación distintas a las expuestas.

No seré yo quien opine del proceso que todos tenemos en mente. Carezco de datos más allá de los que se publican, siempre limitados. Sería una osadía hacerlo. Como osadía es negar licitud a la actuación judicial o menoscabar el prestigio y el hacer profesional de los abogados. Es el proceso el marco adecuado para investigar, con plenas garantías, unos hechos imputados a una persona, sin privilegios o inmunidades. Y es el proceso el que acoge un cúmulo de garantías de quien se ve sometido al mismo, cualquiera que sea su condición.

El problema en el asunto que ocupa hoy al país es su politización, proveniente de un partido, el PSOE, que se comporta con nulo respeto al Poder Judicial y un presidente que llevó la investigación a ese extremo al convertirlo, en los cinco días de reflexión, en una cuestión de Estado, de modo que lo que era particular se tornó en político y gubernamental, aunque, sin duda, por el sujeto imputado, puedan tener las actuaciones repercusión, relevancia o efectos en el ámbito político, cuestión ésta ajena al proceso y solo consecuencia de los involucrados. La responsabilidad política no coincide con la penal.

Calificar un proceso de político es muy grave y deja al descubierto la ausencia de convicciones propias de un Estado de derecho. Jugar a la política y someterlo todo a sus criterios es conducta ajena a un sistema como el nuestro. Es manipulación de los sentimientos que se someten a la tensión falsamente ideológica de quien carece de ideología fuera del poder.

Frente a esto, los jueces y tribunales han de trabajar sometidos a la ley y tomar conciencia de que su autoridad moral es continuamente atacada en una democracia formal en la que los partidos y el Ejecutivo han adquirido un papel excesivo e invasor de todo y de todos, sin reparar en daños. Lo que empezó con un pacto con Junts sobre el lawfare, es hoy moneda común de comportamiento de un partido, el PSOE del presente, que parece refractario a la democracia occidental y que ha recuperado sus tics de otras épocas unidos con los tópicos propios de dictaduras de otras latitudes. Así lo ha advertido la UE a España, ya de forma explícita. Mal camino el que estamos siguiendo que afecta a nuestra imagen internacional.

Creo en la Justicia, la de los tribunales, no por supuesto en la que dictan los que se creen depositarios de verdades jurídicas por ser y llamarse de un modo o por haber ganado –que tampoco es el caso–, unas elecciones. Los tribunales populares nunca fueron tribunales, como tampoco lo eran los Consejos de Guerra.

El Poder Judicial, en lo referido al funcionamiento de juzgados y tribunales no podrá en caso alguno ser sometido a criterios extrajurídicos, por mucho que se manipule a la opinión pública. Otra cosa es el daño al sistema y el enfrentamiento entre ciudadanos que merecen más respeto. Recuperar la normalidad democrática no será fácil cuando las pasiones dominan la vida y todo es relativo y valorado desde la trinchera en la que se milita y es el poder el que todo lo justifica.

Suscríbete para seguir leyendo