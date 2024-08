Cuatro Cosas

En agosto ya, se avecina un periodo de sequía informativa. Al menos, eso es lo que espera avecilla, que no tiene previsto salir de vacaciones a parte alguna más lejana de los cañones del Sil. Pese a todo, el pajarillo cantor prevé que, en lo que queda de verano, la carga de trabajo recaerá, sobre todo, en los hombros de la fontanería psoeciata. Las instrucciones, oficiosas, que marcan la agenda en la sucursal gallega del PSOE apuntan en una sola dirección: hacer que los escándalos de Moncloa pasen a la cuenta de débito del PP. O sea, lo de siempre, que la culpa la tiene el fontanero y la gloria es de Petrus I el Valiente. ¿No...?

Pese a quien pese, la tarea que aguarda a los representantes del petrusianismo en Galicia será compleja y delicada. Nada menos que intentar acortar distancias con el Bloque y no perder de vista a los alfonsinos, que siguen imparables en los trackings. Y además, por lo que le cuentan al pajarillo, recibiendo nuevos afiliados con relativa facilidad. No son todavía una multitud, pero llevan camino de constituirse en una fuerza muy difícil de parar. El mando mira con atención a la secretaría general gallega, esta vez para decidir qué medalla van a colgar en el cuello de P.P. Que tiene ya varias. Ojo...

Los pesares son para el bueno de Xotaerre. Es decir, del paladín que vino desde Lugo para conquistar el país y se ha quedado en las afueras de la capital provincial, Lugo. Ahora, lo responsabilizan –algunos– de que la máquina no chuta, pero es injusto. En realidad, lo que funciona mal es la publicidad monclovita, porque no hay quien sea capaz de compatibilizar las patadas en el culo que el PSOE le da a Galicia con la supuesta solidaridad en el futuro reparto de los fondos de financiación autonómica. Incluidos los del exceso en la media edad y en la dispersión poblacional. Las dos maldiciones de toda la vida. Uf...

Por lo que respecta al BNG, sí se pueden permitir el lujo de una quincena de días vacacionales. No más, al menos en sus alturas, porque, según supo Anacleto, la cuesta de otoño va a ser empinada. Hay ya estrategias en marcha para que aquí el rojerío no dé tregua. Y –aunque no sea oficial todavía– se preparan interesantes dossieres en los que se pretende no dejar títere con cabeza. Algo parecido a lo que sucedió a finales de los años noventa: aún hay facturas de farmacia pendientes. ¿Capisci?