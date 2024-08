¿Menos burocracia?

La burocracia, sobre todo la administrativa, es uno de los males que acompañan a los que algunos llaman “progreso”. En cierto modo, tiene mucha parte de verdad, porque está concebida para resolver los asuntos públicos de acuerdo a una normativa ordenada, seria y, sobre todo, garantista con los derechos de los ciudadanos. Lo malo es que, en la práctica, se haya vuelto una especie de monstruo paquidérmico y exasperante a la hora de analizar y despachar los trámites ciudadanos. Por eso se ha convertido en uno de los instrumentos más odiados de cuantos se reconocen en un servicio público clave, pero hay que mejorar y sobre todo simplificar con coraje y con decisión, sin dudarlo.

Lo que precede, que no es sino una opinión personal, es compartido, aunque quizá no de un modo tan enérgico, incluso desde las mismas Administraciones Públicas. Bastaría con un ejemplo como botón de muestra, pero pueden aportarse dos, los más recientes, para argumentar lo que precede. Uno, las afirmaciones de la conselleira de Vivenda, que afirmó al tomar posesión que su objetivo era “desburocratizar” los trámites para concesión de licencias, etcétera. Dos, lo que ha dicho el titular de Educación de la Xunta anunciando la reducción de la burocracia en las gestiones propias del sector educativo y para facilitar las relaciones entre profesorado, alumnos y familiares.

La cosa, conste, todavía no se palpa, o sea, no se aprecia demasiado que haya pasado de las musas al teatro, aunque han transcurrido más de veinticuatro horas desde que ambos mandatarios expresaron sus deseos. En realidad, la tarea es hercúlea, por no decir casi imposible, no solo porque lleva implantada y creciendo muchos años, sino porque en su transcurso el personal ha ido acostumbrándose a gestionar papeles que a veces ni se sabe para qué sirven, y otras se sabe que para nada, y por tanto su capacidad de protesta se ha reducido al mínimo. Es cierto que la sociedad de cuando en vez roza la desesperación, pero como eso no se traduce en votos, todo sigue igual.

Así las cosas, para lograr los objetivos que los dos miembros de la Xunta intentan, no queda otro remedio que, siguiendo los consejos de Santo Domingo de Silos, le echen al asunto Ciencia, Paciencia y Conciencia. El fraile no lo dijo precisamente para esto de simplificar la vida cotidiana, sino como méritos para elegir un rey de Aragón. Pero en el fondo, las dificultades son muy parecidas. La Administración, con mayúscula, es tan compleja como la Sucesión, pero quizá más corta. En todo caso, conviene seguir los consejos de los que ya fueron sabios hace muchos siglos, y aceptar de una vez por todas que si Galicia necesita algo más que la atención del Gobierno es precisamente modificar sus modos de hacer las cosas. No se tara de facilitar, sino de simplificar asuntos que al final son sencillos.

Esta idea de ambos políticos es casi tan antigua como la llamada “revolución agraria” y, seguramente, tan compleja. Pero a la vez, como ya se ha dejado escrito, es imprescindible para que las facilidades de las tecnologías modernas no acaben ya no solo con la burocracia, sino también con las garantías que la propia estructura administrativa ofrece a la ciudadanía. Porque todo eso de la inteligencia artificial y demás está muy bien, y parece la solución de unos cuantos problemas, pero a buen seguro producirá otros de mayor envergadura. Y si no hay cuidado, florecerá otro método para el sosiego del público, pero sin que en realidad garantice que el ser humano sigue por encima de los inventos de la Ciencia.

