Una de las cosas más fascinantes -y frustrantes- del periodismo es que hacemos preguntas en busca de respuestas que con frecuencia nos llevan a otras preguntas. Así que nos pasamos días o semanas dentro de un círculo, virtuoso o vicioso, a saber. Yo prefiero verlo como un laberinto. Nuestra misión es encontrar la puerta de salida, una puerta que otros -movidos por los intereses más variopintos- intentan dificultarnos. A veces ellos ganan; otras, no. Pero, nos guste o no, estas son las reglas del juego.

En el último boletín os decía que en el naufragio del “Argos Georgia” en Malvinas -nueve muertos, cuatro desaparecidos y 14 supervivientes- había no pocas zonas oscuras sobre las que intentaríamos arrojar luz. Y resulta que, preguntando y preguntando, supimos -y publicamos- que el palangrero ultramoderno se hundió porque una compuerta no cerraba. Esa escotilla estropeada fue el punto por donde entró una gigantesca masa de agua que hundió el barco. Lo que provoca perplejidad es que esa avería ya habría sido detectada en puerto. ¿Por qué salió entonces al mar? ¿No se valoró el riesgo? Ya ven, una respuesta que nos conduce a otras preguntas.

También publicamos que, contrariamente a lo que se había conjeturado, la evacuación del barco fue un caos, un sálvese quien pueda. Y que ese desalojo alocado –“un cristo”- provocó que las balsas no estuviesen bien colocadas, que algunos marineros se lanzasen al agua e intentasen llegar a nado para subirse a ellas y que muriesen de hipotermia. Eso explicaría que una balsa iba casi llena de gente con vida y la otra prácticamente vacía y con muertos. ¿A qué se debió ese caos? ¿Qué pasó en el barco? ¿Se desobedecieron las órdenes? ¿Por qué? ¿Es que acaso rusos, indonesios o españoles en realidad no se hablaban? Preguntas y más preguntas.

También les informamos de que algunos marineros, ya en las balsas, vieron al avión de rescate sobrevolando la zona, que le hicieron señales, pero no los vieron y se fue. ¿Señales con las manos en medio de una formidable tormenta? ¿Por qué no emplearon bengalas? ¿No había, estaban inoperativas, no se les ocurrió?

Y ahora viene la pregunta del millón. Mientras el Gobierno -vía su Delegación en Galicia- insistía en que había dos gallegos desaparecidos en aguas atlánticas, nosotros os contamos que no, que solo había uno, porque el cadáver de Antonio Barreiro había sido encontrado, identificado y su defunción comunicada por el Consulado a la familia. ¿Es posible que al Gobierno se le hubiese perdido un muerto? ¿Es que no hablan entre sus ministerios? ¿No tenían ningún contacto con las familias de las víctimas? ¿Y si lo tenían, la familia no les informó? Si el asunto no fuese tan trágico, dan ganas de… En fin, les anticipo que habrá más sorpresas. Porque en esta casa seguimos preguntando.

Por muy grande que sea la alfombra, hay cosas que no se pueden tapar, y mucho menos para siempre. Como el caso del hospital Álvaro Cunqueiro. La decisión de que se construyese con capital privado frente al modelo de financiación cien por cien pública fue objeto de gran controversia política y protestas ciudadanas. La Xunta, presidida entonces por Feijóo, defendió que con las estrecheces de las arcas públicas esa era la única forma, la más realista y la menos onerosa, de acometer el proyecto. Ah, y nada de discriminación, porque el hospital de Vigo sería el primero de la lista. Las siguientes actuaciones -ya fuesen ampliaciones o nuevas construcciones- seguirían idéntico modelo de financiación privada (a la que obviamente se le devolvería su inversión con suculentos intereses).

El Consello de Contas acaba de decir -con indudable retraso- tres cosas: que ese sistema privado le ha supuesto a la Administración gallega un sobrecoste de 470 millones solo en obras y servicios; que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones, ni en número de camas ni en la superficie a construir ni en las instalaciones prometidas; y que el Cunqueiro no ha evitado la dependencia que había del hospital privado Povisa. En resumen, un pésimo negocio: ineficiente y carísimo. Por cierto, ninguna otra gran obra sanitaria en Galicia se ha vuelto a acometer por el mismo sistema. Resulta que desde entonces sí hay dinero público. Vigo ha sido el conejillo de Indias. ¿Alguien tiene algo que decir -qué tal un nos hemos equivocado- o seguimos buscando una alfombra todavía más grande?

El puente de Rande tiene un límite. Con seis carriles caben más coches, pero precisamente por eso los tapones son mayores. Audasa calla porque, ya saben, más coches en la AP-9, más caja. Pero ha llegado el momento de buscar alternativas al transporte, sobre todo si, como indican los datos del ministerio, la mayoría de los desplazamientos se realizan dentro de la provincia. Un tren de cercanías, pero uno de verdad, entre Vigo y Pontevedra con una adecuada frecuencia de horarios y a buen precio o unos buses lanzaderas en Cangas para llevar a las playas a quienes utilicen el transporte de ría son dos posibilidades que algún cerebro pensante debería empezar a estudiar. Se admiten otras propuestas. Lo único cierto es que los atascos serán cada vez más frecuentes y graves. Y si alguien cree que Audasa va a proponer algo que pueda mermar su negociete millonario, que espere sentado. Rande lleva camino de pasar de puente a embudo.

Disfruten del fin de semana.

