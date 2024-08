Vigo, Día Nacional de Galicia

Parece confirmado o feito de que a maioría municipal de Vigo suprimiu, sen dar razóns, o acto do Día Nacional de Galicia con que a cidade, de xeito orixinal e novidoso, se unía ao coro de celebracións patrióticas e progresistas que coinciden con esta data cívica. Até o 25 de xullo pasado, o alcalde vigués pedíalle a unha persoa relevante na cidade que redactase un bando de ficción e ao mesmo tempo oficial, sobre un tema atinxinte ao 25 de xullo, que outros chamamos Día da Patria Galega. O alcalde, cedendo graciosamente dos seus foros, aceptaba o escrito do convidado e o respaldaba.

Tal bando singular era lido, polo autor ou autora escolleito, no Pazo de Castrelos, entre a gloria dunha vexetación luxuriosa e coa complacencia da memoria histórica de Vigo e de Galicia cuxos vestixios son conservados no Museo Arqueolóxico. A lectura do bando facíase perante un público formado por representacións de todos os sectores sociais, científicos, artísticos e políticos que viven e se contrapoñen na nosa cidade.

Todo isto fora fundado no Concello de Vigo por Carlos G. Príncipe en 1994. Pero a maioría do representantes municipais desta cidade (PSOE) acordaron agora cancelar o Día Nacional de Galicia como celebración viguesa. Manuel Bragado contou o caso moi exactamente, días atrás e nestas páxinas mesmas de FARO DE VIGO. Mellor dito: denunciou o feito poóndoo en contradición coa dimensión galeguista que penetra a historia viguesa desde os días de Rosalía, Murguía e os inesquecibeis Chao e esoutros de Castelao, Paz Andrade e Celso Emilio no século XX. Bragado exhumaba no citado artigo estas palabras de Álvarez das Casas: “De Vigo, terra galega pese aos tópicos, patria de Martin Codax aberta aos países ultramariños, sairá o impulso que ha de lanzar os galegos polo camiño da libertade de Galicia”.

O alcalde, Abel Caballero, débelle ao pobo vigués, unha explicación pola supresión do Día Nacional de Galicia. Pola nosa conta queremos recordar que, no plebiscito do primeiro Estatuto de Autonomía aprobado maximamente e logo empozado en sangue, Vigo tivo unha participación protagonista.

