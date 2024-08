Cuatro Cosas

Parece, fratres, que tenéis olvidado el asuntillo de los peajes en las autovías. Sí, sí, lo que en su día dijo el exministro y mártir Ábalos: que la cosa podría esperar un año, o así, pero que tarde o temprano se aplicaría. Y como ahora no hay elecciones a la vista, avecilla ya oyó que 2025 será cuando los petrusianos y su orquesta y coros se decidirán a fijar precios y fecha concreta. Así que, habrá que empezar a guardar los datos que aparezcan y mucho cartón flexible para las pancartas de protesta. Nada se sabe, por ahora, de sobre qué se pronunciarán los aguerridos sindicatos. Ojo ...

A ver: no es que se les tenga manía a las centrales sindicales, qué va. Ocurre, tan solo, que las organizaciones salvadoras del proletariado están ahora en situación de desconexión, por el ya conocido argumento de que la Administración paga bien, aunque lo de los plazos se lo pase por el forro. Y quien lo dude, que se lo pregunte a la Local, que brama como consecuencia de que le suben los precios, pero no las ayudas. Y por eso alegan que hay que eliminar servicios. O, al menos, que le pague el Estado parte de lo que necesitan. Pero la cuestión no está clara. ¿Eh...?

Por cierto, que hablando de Administración Local, conviene que no perdáis de vista la Federación Galega de Municipios e Provincias. Su presidente, que es el alcalde de Vilagarcía está que brama porque en la Xunta no le hacen puñetero caso. O sea, lo mismo que pasa con los abogados de oficio: que tienen razón, pero que a la hora de atenderlos, ni agua. Y conste que probablemente al lío que viene se sumen al menos dos de las cuatro diputaciones, las del PPdeG, porque las otras dos, en manos del rojerío, siempre están dispuestas a fastidiarle la moral a los gubernativos autonómicos. Uyuyuy...

No todo van a ser disgustos y follones. Por lo que le cuenta al pajarillo, es muy probable que en la parte alta del mapa de Galicia tengan una sorpresa en breve plazo. Se habla de que el inefable ministro Puente tiene en mente retomar el proyecto de conexión entre Lugo y A Coruña. No es seguro, como pasa casi todo lo que se refiere a Transportes, pero algo hay. Aunque, de concretarse, habrá que seguir la costumbre y hacerlo oficial cuando falte como mucho mes y medio para elecciones. Las que sean, que de paso sería noticia que compensaría la bronca previsible por lo de las autovías de pago. ¿Capisci...?