Los de la antigua Seat

Reunión culinaria de los trabajadores de la antigua Seat

Pues mira por donde veis ahí, en feliz armonía culinaria a trabajadores de la antigua SEAT de Vigo (Salfer) con su gerente en medio, en el Seis soles, José Manuel Fernández Albariño (5º dcha). Puedo citar, aunque no me caben todos, a Fran, Vicente, Tato, Quico, Rosa (comercial), Aury y Elena administrativas, Simeón (V.O.), Luis Blanco (Director Económico Administrativo), Tito (el machiño eléctrico), Pablo Pomar (jefe de Mantenimiento), Manolo Feijóo (chófer del patriarca) y Charly Besada que pertenecía a Ferwagen ( ¡vaya, a mí me vendió un coche descapo allá por 1990!)…

Desde 2019, en Vigo se usaba una terapia similar al lenacavir por el sida

Hablando de la vuelta de Celia Miralles de Munich, donde se celebró con 16.000 asistentes el más aplaudido congreso del sida porque fue todo un hito la presentación del lenacavir por su eficacia al 100X100 en la prevención del contagio en mujeres, me quedó algo fuera del tintero. Yo conocí directamente los duros comienzos en Vigo del tratamiento, vi en el cuchitril del Xeral que al principio tenían para su arriesgado trabajo terapéutico tanto ella como Antonio Ocampo -Luis Morano, estaba al principio en el Meixueiro- pero lo que no sabía era que esta unidad de VIH en Vigo que trabajó a destajo con la enfermera Chus, estaba llevando a cabo ya desde 2019 una intervención similar en los enfermos que la del gran hallazgo presentado en Munich con el lenacavir. pero con un fármaco oral de otra familia que en Vigo y su entorno había conseguido disminuir el número de nuevas infecciones, sobre todo en HSH y Trans. Ahora tienen más de 300 pacientes y crecen cada día, pero el diagnóstico y nuevo tratamiento precoz hará que en nuestro entorno se controle más la epidemia. Queda África, parte de Latinoamérica,... donde las mujeres son muy vulnerables a la infección y difícil que tomen la prevención oral. Pero los vigueses, al menos, que sepan el gran trabajo realizado aquí.

Judith Adataberna, de la batea de su infancia a la tierra de Santiago

Un placer saber que la creadora Judith Adataberna, a quien vi crecer artísticamente desde que estaba estudiando en Bellas Artes sigue su caudal de exposiciones y estos días está en la Fundación Granell de Santiago con La fuerza simulada. Como aquí damos pulo a la intrahistoria, a los orígenes, cuento que Judith Cerqueira Albariña, cineasta, fotógrafa y artista visual nació en Vilaboa como hija de familia marinera y diríamos que creció sobre una batea. Su madre, Eugenia, y su padre, Carlos, un tipo encantador y siempre sonriente que se nos fue hace poco, investigaba y vendía ostras en Vigo y yo tuve el placer de tomar con él un vinito en su propia batea con una ostrón de maravilla hace un porrón de años. ¡Judit crece en el arte!

¡Qué calor en el Espacio Beny!

Atentas las almas sensibles al arte porque si el próximo sábado 3 de agosto tenéis un aperitivo a partir de las 12.00 de la mañana en Dr. Cadaval, 27 es porque allí está el Espacio Beny de Beny Fernández e inaugura su Colectiva de Verano con una exposición en la que reúnen lo mejor de las y los mejores que han pasado en estos últimos tiempos por la galería. ¡Vermú con arte!