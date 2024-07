El misterio del empleo

Llama la atención, al menos a primera vista, que un Estado como España que aporta a las estadísticas de paro el nivel más alto de Europa, y a la vez ostenta el récord de la Unión en número de viviendas públicas desocupadas o a falta de construir, presente ahora dos datos que contradicen todo lo demás. Uno, que existan ahora mismo más proyectos de vivienda que nunca, y a la vez que no se puedan iniciar por la falta de trabajadores. Algo habrá que explicar por parte de los gurús para comprender que siga el excedente de parados y en cambio, no haya un pleno empleo al menos en sectores que lo necesitan.

Utilizando el lenguaje más sencillo, habría algo que añadir. Es difícil que alguien con derecho a cobrar por el desempleo y con un sueldo mínimo que supera ya los mil euros al mes, no decida ante lo bajo de las ofertas quedarse como está en vez de asumir el riesgo de que, al estar en activo, le suban los impuestos. A la vez la disparatada política de trabajo, ejecutada ahora mismo asunto de la señora Díaz, parece orientada a castigar más a los empresarios que a ningún otro sector, y por tanto se califica de “disparate” a una estrategia que va directamente contra el empleo y contra la productividad. Porque, salvo en el caso de que doña Yolanda sea omnisciente, resulta claro que aquí quien crea puestos de trabajo son precisamente los empresarios y el Estado con su obra pública.

Resulta innecesario insistir –pero, por si acaso, conviene– no está de más. En estos últimos cinco años se ha disparado el número de plazas públicas de empleo, se ha multiplicado la deuda pública, el paro oscila entre cantidades inaceptables y el Ministerio se limita a llevar adelante proyectos de cartón piedra. Cierto que es más fácil presumir de “fijos discontinuos” que crear puestos de trabajo serios, dignos e intemporales. Todo ello es los que los sindicatos planteaban en este país antes de que dimitieran de sus obligaciones para hacerle las cosas más fáciles a un gobierno que paga –o “ayuda”– con relativa puntualidad.

Conste que el misterio del empleo no se refiere sólo al número de trabajadores alineados en una lista o en otra. Ese misterio se amplía, al menos desde una opinión personal, cuando el observador se detiene ante el fenómeno de la vivienda. Es un clamor nacional la carestía en imparable aumento de los pisos de alquiler, los intereses bancarios hacen casi imposible el acceso a una vivienda propia y, en definitiva, los impuestos desaforados llevan a un caos casi total en materia de costes, gastos y créditos. Ese panorama podría definirse como escandaloso, pero conviene no alarmar.

Hay más. A cuanto queda expuesto hay que añadirle otro factor de sorpresa desagradable: proyectos constructivos que se quedan en esa fase lo hacen a causa del insoportable crecimiento de los costes de material y también por la escasez de mano de obra, a pesar de los datos oficiales de empleo. Resumido, esa parte del mundo laboral ya no es una locomotora que tira del conjunto, sino mas bien un peso que hace muy difícil avanzar, y mas todavía tratándose de un sector especialmente sensible a factores que vengan de fuera. Curiosamente, los famosos fondos europeos cacareados pero nunca concretos de los distintos gobiernos, siguen en el limbo a pesar de la propaganda. Y el peor de los males: falta mucho para alcanzar el objetivo principal. Que no es otro que modernizar la estructura económica de España y con ella, las de las comunidades. Otro misterio.

