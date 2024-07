Los ex de Vitrasa

Jubilados de Vitrasa en su reunión en el hotel Coia

Siempre me digo que lo conductores de Vitrasa tienen un puntillo heroico por su destreza y aguante del tráfico urbano de Vigo, aunque no todos sus trabajadores estén en tal destino. Estos que veis muy animados son los jubilados que cada año se reúnen en el hotel Coia con San Cristóbal por medio y tras una misa en la parroquia del Rocío para espantar los malos espíritus.

O carneiro ao espeto de Moraña, un festejo que nunca desengaña

Galicia arde en fiestas y de las gastronómica ( he contado tantas decenas hasta más de cien) aunque se entiende su origen: en la casa tradicional gallega la cocina era la pieza fundamental, siempre fue muy valorado comer en compañía y, si se puede, celebrarlo en torno al producto que más le representa. Así, los de Lalín tienen su cocido, los de Arzúa su queso y así hasta el infinito. Pero los de Moraña, ¡uf! los de Moraña con su carneiro ao espeto, sus numerosos fieles de Vigo, sus 20.000 visitantes estos días pasados, sus peñas Espeto, Espetados y Xabique con sus fiestas complementarias ( la más activa la de los Espetados con sus actuaciones musicales, procesión del carneiro, degustación de gran paellla), su alcalde Sito Gómez, su Gamallo Camiño que se pone hasta pesado mandando información, andan henchidos de satisfacción. En la fiesta central que organiza el concello, cuyo asador principal es Nino O Muñeiro, unos 150 carneiros, luego uno 150 más para particulares de los asadores locales Ángel Ameal, Carlos de San Lorenzo y Raniero de Alberguería , sus restaurantes Casa Varela en Rial, Giao en San Lorenzo, O Congo, O Pouso ... todos estos, que se olviden de ligar a vegetariano/ o o vegano/a alguno. ¡Viva a festa do carneiro ao espeto, aunque no liguen!

¿Le quitarán los bélicos cuernos a la briosa Fiesta Vikinga de Catoira?

Y este fin de semana no faltarán vigueses en la romería vikinga de Catoira, cuyos organizadores lo hacen cada año más y mejor. Hace tiempo que iba a solicitar apuntarme entre los vikingos, pero no pudo ser aunque, ¿cambiará algo de su teatralización de la furia vikinga en el desembarco de la Torre Oeste tras visitar la exposición que se exhibe en el Centro Gaiás de Santiago con el título Una vida vikinga? Y es que muestra que esos rudos machotes con cuernos sobreexcitados por el saqueo y la destrucción con que siempre se han pintado nunca coronaron sus cabezas con pitones (¿qué mastuerzo se los habrá inventado y nos ha hecho comprar los cuernos de niños y poner cara sanguinaria?), ni se dedicaban a arrasar con todos los lugares en los que desembarcaban y hasta eran cosmopolitas y les gustaba el postureo. ¡Uf, vaya cambio de escenario! Que le preguntan a Irene García Losquiño, comisaria de la misma. Bueno, yo no estaba allí, pero me juego mi salario con que cuando desembarcaron en Catoira hace unos mil años ponían cara asesina, pues no otra cabe en tal momento; luego se darían el afeite o maquillaje que tocara. Aunque ya sé que ahora en Catoira todo acaba en feliz convivencia en el castillo, intercambiándose viño tinto da terra en vez de sangre.