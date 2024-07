Chámame a atención o slogan dunha empresa. En xeral todas estas locucións motivacionais e inspiradoras parécenme moi profesionais. Pura ficción pero boas para incautos que nolas cremos, que é o seu último fin. Neste caso, a frase, que está en inglés quere expresar algo así como: “Fai que ocorra, atopa un camiño”. Esa declaración de intencións é coma o famoso “Nada é imposible” das prendas deportivas. Ollas para os tenis antes de durmir, pensas que nada é imposible e ao día seguinte unha forza misteriosa érguete da cama antes do amencer para saír a correr. Sen máis. O poder das palabras.

Si home si. Érache boa. Estes ditos son trampas. Como aquel: “Just do it”. ¿Só faino?... se fora tan fácil. Por exemplo: o plan de paz en Ucraína, ese que promove Volodimir Zelenski. Pois ben, supoñamos que nalgunha conversa con Trump –agora que tanto compadreo teñen os dous– vai o republicano e lle solta ao presidente: “Hey Zelenski, just do it!”. Pois non, quizás un “maloserá” acaeríalle mellor. Porque é verdade, todos desexamos que se deteña a masacre –igual que o xenocidio en Gaza– e saia ben a proposta. De feito, unha manchea de países irán apoialo, pero se tan só un –Rusia– plántase co non, pois finito. Acabouse. Sendo realistas, Trump debería aconsellarlle iso tan noso do: “Ti vai facendo”. Deixar aberta unha pequena vía para errar libérate de tanta presión. Como cando pasas do caseto ao chalé sen licencia en liña de costa, sabes que pódencho tirar (ou non).

“Despois queixámonos das novas xeracións, que carecen de tolerancia ao fracaso, pero que alternativa lles ofrecemos?”

Despois queixámonos das novas xeracións, que carecen de tolerancia ao fracaso, pero que alternativa lles ofrecemos? Pintámoslles un mundo perfecto, construído a base de titoriais e trucos infalibles para facer que ocorra. Temos a responsabilidade de contarlles a verdade, pero non. Só os animámos co “se podes imaxinalo poderás facelo, e cando dubides, atopa o camiño”. E non é así, os veteranos sabémolo. Logo o tempo pasa, a chavalada non logra eses soños nin atopa o dichoso camiño e frústrase. E daqueles reels estes negacionistas, terraplanistas e anti-vacinas.

Algo así acontecía co secretario xeral do PSdeG esta semana, cunha boa noticia que agochaba parte de ficción. Gómez Besteiro felicitábase porque o goberno de Madrid –en breve– autorizará novos parques eólicos para subministrar electricidade barata a Alcoa, a fundición de aluminio en San Cibrao (Lugo). Si, fantástico, só que resolver o problema da luz non aclara o futuro dos empregos. Alomenos das intencións dos americanos nada falou. Venden?, marchan?, quedan? Resolta a teima enerxética, nuns meses –témome– queixaranse pola balsa dos refugallos vermellos que é cativa ou que lles falta o forno de cocción dos ánodos. Por sorte témolo resolto: Fai que ocorra!

Suscríbete para seguir leyendo