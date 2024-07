Donoso e singular escrutinio

“Donoso e grande escrutinio” é o que relata e describe Cervantes no Quijote (Parte I, capítulo 6). Preocupados pola cordura do seu veciño, o Cura e o Barbeiro, con afán inquisitorial que non chega a bibliocausto, proceden a examinar a biblioteca do fidalgo para desfecerse de todas aquelas obras que poidesen ser responsables da súa mala saúde. Se a este capítulo engadimos outros xuízos emitidos polo mesmo cura noutros momentos da obra complétase un episodio de sentido metaliterario que repasa criticamente o xénero cabaleiresco. Aínda que hoxe en día a voz “escrutinio”, polo seu uso, está asociada ás eleccións e ás apostas deportivas, aquel “escudriñar” nos libros da obra de Cervantes deixou un ronsel imborrable na posteridade como podemos comprobar lendo a Umberto Eco (“El nombre de la rosa”) ou a xenial novela do peruano Fernando Iwasaki (“Neguijón”).

O noso escrutinio, donoso e singular sen dúbida tal como anticipa o título, tivo lugar por volta de 2008 e foi o seu protagonista Fernández del Riego. Por estas datas, enferma e prostrada Evelina, a súa dona, e despois de ceder xenerosamente a maior parte do seu patrimonio bibliográfico á Fundación Penzol, pretendía doar o resto dos libros que aínda quedaban no seu poder, tres mil volumes aproximadamente, á Academia Galega e a un colexio ao que gardaba un especial afecto. Os libros, a maior parte, estaban no seu apartamento de Praia América e o resto no seu domicilio habitual da praza de Compostela en Vigo. Como bibliotecario da Academia fun o encargado de recoller o devandito legado bibliográfico. Non houbo maior problema cos libros do seu domicilio xa que avisaba telefonicamente cando tiña disposta a entrega. O único problema ocorreu cando nunha ocasión acheguei o coche o máis preto que puiden da súa casa mentres baixaba bolsas e caixas. Cando rosmaba amargamente ao atopar o papeliño da multa correspondente, cadrou que pasaba por alí un periodista encargado de facer crónicas nas rúas sobre sucesos varios. Foi tan oportuna a crónica que daba noticia do blasfemo suceso que endexamais recibín a sanción anunciada.

Máis complexa foi a recollida no apartamento da praia que precisou dun “comando bíblico” formado por Domingo, Lurdes e este cronista, que era por aquelas datas o bibliotecario oficial da Academia. Cando chegamos coa furgoneta disposta para o traslado xa nos agardaba Fernández del Riego que durante máis de catro horas foi pasando, (de pé!!!), libro a libro e facendo distintos lotes según o destino que lles outorgaba. Foi así como escoitei con atención comentarios, lembranzas e anécdotas sobre títulos e autores aos que el mesmo editara. E fun beneficiario dalgún agasallo cando había varios exemplares do mesmo título. Lembro, por exemplo, a monumental obra “Vigo en su historia” (case 700 páxinas “en folio”) ou “Do sulco” (Galaxia, 1957), exemplar coa sinatura a modo de exlibris e un catálogo de Galaxia de 1963, de gran utilidade. Cando colleu entre as mans unha antoloxía de Aquilino Iglesia Alvariño, penso que ao coidade de González Garcés, botouse a rir e contou que pouco despois de falecer o poeta de Abadín adoitaban referirse a el con admiración pero non sempre acertaban co seu primeiro apelido que o tranformaban en “Iglesias”, motivado sen dúbida pola maior frecuencia (case 57.000 ocorrencias según a cartografía dos apelidos galegos do ILG) fronte dos “Iglesia” (apenas 2016 ocorrencias según a mesma fonte). Por este motivo entre el e Cunqueiro mantiveron durante moitos anos unha secreta complicidade para dividir á xente entre os de “Iglesia” (lectores fiables e rigorosos) e os de “Iglesias” (xente máis fachendosa e figurona). Da mesma maneira que Mujica Lainez que se queixaba de ser un escritor mal acentuado, podería queixarse Aquilino de ser un poeta “mal escrito”.

