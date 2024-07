El punto de mira

Tal como están las cosas, empieza a parecer del todo necesario que, en Galicia al menos, el PP modifique su estrategia. No se trata de solicitar una catarsis, sino de revisar los objetivos a conseguir por este país en el ámbito general de la gobernanza. Probado está que alinearse en la continua queja, por muy justificada que esté, contra el Gobierno central desde el autonómico, no da resultado. Ni hay respuesta positiva desde Moncloa o Ferraz, ni tampoco perspectivas de que las cosas vayan a cambiar. A no ser, claro, que se convoquen elecciones anticipadas, y eso, aunque no imposible, no resulta probable. Si se confirma el pesimismo de esta opinión la comunidad del noroeste tiene disgustos para rato: con suerte no más de tres años aún, pero habría que afinar mucho.

Es obvio que quien esto expone no pretende que Galicia cambie de chaqueta política, ni se convierta en una especie de chantajista a la catalana, pero sí de afinar la puntería a la hora de la protesta. Una posible mejoría en ese cambio significa que habría, al menos, un mínimo diálogo con quien en definitiva tiene la sartén por el mango. Para lograrlo será preciso que las reclamaciones no se conviertan en una especie de novena, dedicada siempre a “san Feijóo”, a la vista sobre todo de los precedentes inmediatos. Y no porque don Alberto sea una mala referencia, sino porque en el plano en el que está ahora hay dudas sobre que resulte una garantía. Y por eso el recuerdo de lo que pasó hace ahora un año: victoria electoral, pero insuficiente.

Es cierto que el señor Núñez Feijóo tiene aquí un gancho especial, pero a la vez no se puede discutir que ya no está aquí. Y sin hacer juegos de palabras, la ausencia es un catalizador para la oposición gallega. Quiérese decir que don Alberto es un muy buen candidato a escala autonómica, y bueno a escala nacional, pero en Madrid se está siempre –o casi– más pendiente de los propios que de los extraños; o sea, que hay que ponerse el chaleco antibalas al revés, por si los tiros vienen por la espalda, algo que no sólo es infrecuente en el escenario capitalino sino que a veces es constante.

Dicho de otro modo, en la madrileña calle Génova, sede del PP, la atención no puede concentrarse sólo en competir por los votos con los demás adversarios, sino que es preciso vigilar a los colaboradores y los rumores que suscitan. Aquí, en Galicia, es un poco más fácil pero no demasiado: ahora mismo, el principal inconveniente de la táctica política popular es su excesiva referencia a la figura del líder de la oposición, y eso facilita el juego de los nacionalistas gallegos y del PSdeG. No hay más que ver las referencias de hemeroteca y los resultados aritméticos de las elecciones, que semejan mayor ventaja cada convocatoria pero cuya interpretación electoral no es tan sencilla como reducirla a la aritmética pura: el política, a veces, hay que fijarse en lo complejo cuanto más interés exista en interpretarlo.

Cuanto queda dicho, como opinión personal, puede resumirse con mayor brevedad. En síntesis, se trata de exponer un punto de vista en el que se concentre todo cuanto precise Galicia, y no mezclarlo con otro tipo de intereses, legítimos, pero que afectan a otras comunidades. Esta del noroeste requiere mayor atención porque ya no es la única de España donde el centroderecha o la derecha moderna gobierna. Antes sí se podía hablar de referencia gallega, pero hoy hay que reclamar hacia más objetivos y fijar bien la puntería para conseguir menos todavía de lo que antes se lograba. Y eso era ya realmente difícil.

Suscríbete para seguir leyendo