Un lenguaje secreto de dolor

Hay profesionales de la sanidad que eligen blindarse para no llegar a casa destrozados cada día. Y es comprensible y quizá necesario para evitar que los daños colaterales de la empatía sean demasiado dañinos, demasiado perjudiciales para mantener un equilibrio saludable dentro del vértigo de las emociones. Es su elección y merece todo el respeto. También hay una minoría que deja mucho que desear en aspectos esenciales del trato y el contrato hipocrático, pero allá cada cual con su conciencia.

Y hay muchos profesionales que no pueden, o no quieren o no saben mantener a raya los empujones y las zancadillas que la vida da a las personas a las que tratan en tiempo y medidas variables. A menudo ese gran zarandeo se produce con una intensidad que solo puede calificarse de cruel por la devastación que provoca a su paso sin que haya remedio para los males que la alimentan sin piedad.

Esos profesionales que no pueden evitar el llanto o la angustia cotidiana ante el acoso de las penas compartidas (en público o guarecidos en algún lugar protegido de las miradas ajenas o en la seguridad del hogar cuando se acaba la jornada y la soledad impone sus leyes de aislamiento) nunca dejarán de ser vulnerables al dolor ajeno sin que eso signifique debilidad o flaqueza.

Todo lo contrario.

Quizá no recuerden el nombre de muchas víctimas del juego fatídico que practica el universo con da(r)dos envenenados, pero seguro que no olvidarán aquella mirada tras un diagnóstico atroz o aquel abrazo último con una familia que se despide de un ser querido. Hay lágrimas que nunca mueren.