Fausto. Cantor transatlántico

Apenas comezou o mes de xullo cando nos enteramos do pasamento do cantautor portugués Fausto, home de referencia na cultura lusitana, antes e sobre todo despois do histórico 25 de abril de 1974. Pouco puido vivir a celebración do 50 aniversario da revolución dos caraveis, á que contribuíu xunto a outros colegas seus, que fixeron valer as súas cancións a xeito de banda sonora que acompañou aquela xesta. Era a fin da ditadura e o comezo da democracia, e os cantores estaban alí, a carón do pobo que comezaba a mudar a historia. Despois viu o período da cançao de intervençao, condicionado polas circunstancias políticas da época. Xa antes, en 1970, editárase o primeiro disco de Fausto. No mesmo 1974 gravou P’ró que der e vier. O seu grande suceso produciríase con Madrugada dos Trapeiros –1977–, e del saben ben nesta cidade os que recorden a súa profusa difusión na Radio Popular FM. Del quedan para a posteridade un feixe de cancións tais coma Uns vao bem e outros mal, con Portugal como marco cronolóxico, a Cantiga do desemprego ou Se Tu Fores Ver o Mar, máis coñecida por Rosalinda –que serviría anos despois para nomear a un pub situado no centro de Vigo–.

Máis tarde iniciaría seu periplo de cantor navegante con Histórias de viageiros –1979– , co seu buque insignia A nau catrineta. Seguiríalle Por este rio acima –1982–. Nesta ambiciosa produción, Fausto despregou toda a súa imaxinación nesta primeira obra conceptual, baseada na homóloga literaria A Peregrinaçao de Fernao Mendes Pinto. Con este disco converteríase no grande cantor transatlántico, que continuaría a súa travesía coas Crónicas da terra ardente -–1994–, tomando desta vez como referencia a História Trágico - Marítima e outros contos compilados por Bernardo Gómes de Brito. Máis terreal foi a Europa retratada Para além das cordilheiras –1987– , en pleno proceso de unidade continental. E xa no século XXI reincide na súa faciana contestaría coa ópera mágica do cantor maldito –2003–, na que se serve do humor para recrear situacións globais como estar na Bolsa de Berlím / ser feliz no Panamá. E finalmente, continuando nesta estela de grandes obras temáticas, conclúe co seu derradeiro rexistro, Em busca das montanhas azuis –2011–. En todas as súa creacións Fausto deu mostras da súa condición lusitana, non só polo idioma empregado senón tamén pola súa permeabilidade á música popular portuguesa, fose esta materializada con instrumentos tradicionais ou ben coa máis estándar combinación de batería - guitarras - teclado.

En Galicia sabemos ben das súas andainas, desde que foi descuberto como acompañante do inevitábel José Afonso en Santiago –10 / 5 / 1972– ata que deu en consolidar un nome de seu. Como tal cantou en apoio ao semanario A Nosa Terra. Participou na campaña electoral de Esquerda Galega en 1985, por exemplo no Pavillón dos Deportes das Travesas. Outros escenarios vigueses nos que se deixou ver e escoitar foron Castrelos ou o Teatro dos Salesianos, no que ao comezo dos anos oitenta cedeu a palabra no seu recital a uns estudantes, que manifestaron a súa reivindicación de pases para o autobús. Tamén foi un dos moitos cantores e poetas que participaron no festival Canción de autor por Galicia, en protesta pola catástrofe do Prestige –Santiago 21/1/2003–. Por certo, que cantaría agora ante a ameaza de Altri ao axexo?. Entre os vínculos galegos do Fausto queda rexistrado para a posteridade o dueto que partillou con Uxía na canción Alba, con letra de Manuel Forcadela coa que se abría o disco Ondas do mar de Vigo de Na Lúa –1988–. E agora repousa o descanso eterno, o que antes iniciaran outros colegas seus como Adriano Correia de Oliveira, Zeca Afonso e José Mário Branco. Cantores de abril para a posteridade.

*Crítico musical. Membro da Asociación Cultural Pertenza