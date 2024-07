Vivências de Guerra da Cal no seu Vigo familiar e emblemático

O dia 28 de julho de 1994 falecia em Lisboa Ernesto Guerra da Cal (nascido em Ferrol 19 de dezembro de 1911), e como já profetizavam os textos bíblicos “nom foi profeta na sua Terra”. Na sua terra natal, este galego a quem o grande Otero Pedraio qualificou em 1963, de ‘Mestre da nova Galeguidade’, foi e ainda é pouco conhecido, em parte sem dúvida, polo facto de ter sempre recusado a viver numha pátria colonizada. Trinta anos sem o Ernesto e a sua Galiza ideal esmorece e desta asseveraçom nom fica livre nengum representante ou porta-voz do oficialismo.

Ao longo de quatro décadas de vida professoral em instituiçons de ensino superior nas Américas e na Europa visitou vintecinco países de três continentes como docente, em todos propagou e sustentou a causa da emancipaçom da Pátria Galega e defendu a dignificaçom da sua língua, porém nunca perdeu o contacto com a Terra-Mae, e, nacionalista ferrenho, acompanhou a efervescência galeguista que na Galiza se vivia na década de 1930.

Na cidade de Vigo tivo vivências familiares e bons e generosos amigos. Um dado dos mais salientáveis é que a sua mae, Laura Taboada Guerra, estava na residência das Angélicas, a quem lhe apresentou a sua segunda esposa, Elsie, numha viagem de 1967 em que se encontrou com Valentim Paz Andrade e com Eduardo Blanco Amor. A derradeira vez que estivo em Vigo, possivelmente foi em 1973, e com tal ensejo datou em Vigo o único poema de toda a sua produçom, poema emblemático, intitulado ‘Mendinho’, que inclui na sua obra “Futuro inmemorial”: ‘Mendo/ Mendinho/ Pequenininho/Jogral obscuro:/ cítola, fome / e duro caminho / Jogral mendigo / do mar de Vigo /Ficou de ti / só essa cantiga / duma donzela / virgo que espera/ e desespera / pela delonga / do seu amigo / numa ermidinha / do mar de Vigo...’

Entabulou relaçons de amizade antes de 1936 com Federico García Lorca, Castelao, Álvaro de las Casas, Carvalho Calero e Arturo Noguerol. Essa amizade perdurou nomeadamente com os seus bons e generosos amigos de Vigo: Franco Grande, Álvaro Cunqueiro, Fernández del Riego e Valentim Paz Andrade. Vigo está em dívida com este ‘Grande da Galiza’, fazemos votos para que o malefício de ‘nom ser profeta na sua Terra’ finalize. Quem precisar saber mais da vida e obra deste ‘Mestre da Galeguidade’, pode consultar o magnífico estudo de Joel Gómez “Ernesto Guerra Da Cal, do exílio a galego universal”.

*Professora Catedrática de Universidade

