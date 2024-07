Tarde y con dudas

Es lícito que a buena parte de las víctimas de la catástrofe del “Alvia” –casi ochenta fallecidos además de decenas de heridos– y familiares no les parezca suficiente la sentencia emitida por la Audiencia coruñesa en la que se condena únicamente a dos personas: el maquinista, por descuido o negligencia, y el exresponsable de Adif en materia de Seguridad resulten condenados, y a penas similares. También en cuanto a las indemnizaciones existe margen para la opinión, pero aunque para los afectados tiene importancia, quizá para la opinión pública no tanta. Y ahí se mantienen las dudas acerca de las cuales ya se emitió opinión hace muy pocos días.

Se ha dicho, con razón, que los efectos penales del tremendo suceso no son suficientes, como no fueron bastantes las acusaciones: culpar al maquinista y al excargo a dos años y medio de cárcel, y dejar fuera de cualquier tipo de responsabilidad, y a veces si quiera sin prestar testimonio, a políticos de todos los gobiernos involucrados en el AVE Madrid-Galicia, es sencillamente dejar huecos que, a parte de recursos, generarán de nuevo controversia. Por ejemplo, parece inaudito que en un factor clave para la tragedia como fue la falta de señales de advertencia, no haya provocado reacción de los jueces instructores, que “olvidaron” el testimonio de ministros y altos cargos.

Otros artículos de Javier Sánchez de Dios Crónica Política Un mensaje acertado Crónica Política Tiempo para la justicia Crónica Política La identidad

No es banal esta referencia a quienes han quedado fuera del proceso. Pero es imprescindible una explicación al menos por parte del ministerio acerca de los motivos por los cuales un titular de Transportes que aprobó cambios en la calificación del tramo Santiago-Ourense no haya sido siquiera llamado a testificar en la instrucción. Ni es razonable que altos cargos directamente relacionados con las decisiones para ese tramo ni siquiera hayan estado oficialmente dentro de la investigación. Y no es necesario dar nombres concretos: toda Galicia sabe, e incluso mas allá, a quien se refieren los “olvidos” mencionados. Por eso la primera vista procesal va a ser objeto de recursos, y no pocos.

Procede recordar ahora que el Parlamento europeo, a instancias del BNG, solicitó un informe independiente de lo ocurrido en Angrois. No sólo no se ha producido todavía, sino que ese informe semeja producir poco interés en este Gobierno y los anteriores. Y no debe olvidarse también que el Parlamento español abordó este asunto sin claros resultados. Quizá a causa de que además de culpables se ha tratado, obviamente sin éxito, de encontrar responsables. No es un matiz este que se expone, sino una cuestión de primer orden. Hay setenta y nueve muertos cuyas familias y amigos reclaman algo más que un castigo: saber quiénes, además del maquinista y el jefe de seguridad, tuvieron que ver en la tragedia.

Y es que lo ocurrido en la víspera de Santiago de hace ya más de dos lustros sigue sin estar del todo aclarado, y entre los derechos del colectivo que ahora recibe parte de la Justicia que merece, está también el de saber toda la verdad y nada más que la verdad. Sobre todo cuando consta que aquello ha marcado, no solo a una comunidad, sino a una nación entera cuyo dolor nunca se olvidará. Para desgracia de la justicia española, es previsible que los recursos a presentar en su momento supongan una polémica igual o mayor que lo que ahora ha implicado el juicio oral.