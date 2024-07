Orixes do Día da Patria Galega

No verán de 1968, a UPG, organización constituída poucos anos antes, multiplicábase e atendía a diferentes frentes de resistencia antifranquista. Daquela, a dirección conseguiu un aparato de propaganda eficiente, o que puxo fin á etapa de impresión do Terra e Tempo, órgano central, no exilio de México e Venezuela. Foi cando a UPG acordou revitalizar o Día de Galicia, fixado o 25 de xullo, co nome de Día da Patria Galega. So a responsabilidade de Bautista Álvarez, imprimíronse milleiros de pasquíns nos que a organización chamaba a celebrar o Día da Patria Galega cunha CNC, ou sexa: Concentración Nacional en Compostela. En xullo de 1968, membros e achegados da UPG espallaron unha nube de panfletos por toda a xeografía de Galicia. Pouco territorio patrio deixou de ser visitado polas follas voantes da UPG. No medio do frenesí propagandístico apareceron, en apoio da iniciativa, organizacións coma ADEG cun chamamento propio e concomitante. Outros grupos ilegais tales o PCE (i) e a Liga Democrática de Vigo, converxeron no empeño. Os papeis caían das árbores de Castrelos en noites de festival, aparecían de mañá cubrindo as praias máis frecuentadas, enchían as estacións ferroviarias, entraban nos petos dos traballadores dos asteleiros para ser lidos con calma...Convocábase a CNC no Obradoiro de Santiago. Pero, en realidade, en secreto difundíase unha rede de citas que, desde Bonaval á Santa Susana, situaría manifestantes en núcleos dispersos de Compostela. Isto non puido ocorrer porque a cidade aquel día amenceu tomada polos Grises e pola Policía Militar. Así e todo, conseguiuse pendurar, diante das forzas represivas, e na mesma Alameda compostelá, unha grande pancarta con esta lenda: Galiza Ceibe e Socialista, que durou algún tempo antes de ser retirada e de resultar moi fotografada. Diversas persoas foron detidas, maltratadas e condenadas a penas de prisión polo TOP. A misa de Rosalía de Castro en Bonaval, que servira de acobillo ao nacionalismo cristián durante longos anos de franquismo cada 25 de xullo, mudou naquel intre, de contido. Así se foi abrindo unha nova xeira do nacionalismo de esquerda. E a loita continúa.

