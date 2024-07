Cuatro Cosas

Vamos a ver: avecilla, que recupera la forma, no es capaz de responder si los nervios que se notan en el PP de Pontevedra –provincia– se debe a la posible competencia de un nuevo partido que hay quien prepara en Vigo, o simplemente porque el liderazgo de ese partido allí es inexistente. Está visto, aunque no confirmado oficialmente, que eso de unificar la Presidencia de la Diputación con la provincial, solo da resultado a la hora de repartir los cuartos, y no siempre. Y peor aún: cuando más se nota menos votos da. Acaso sea porque la parroquia ya no tiene ni un pelo de tonta. ¿Eh?

Como las lenguas malévolas no paran, llega a los oídos de Anacleto la hipótesis de que cada día son más y más importantes los que se preguntan qué es lo que ocurre, aparte de que no hay líderes claros por el centroderecha y el tío Abel se come a todos los que intentan levantar la cabeza por cualquier lado del escenario. Y hay alcalde para rato. Ya anunció y reiteró que si la salud ayuda no piensa retirarse hasta bien entrado en la mitad del siglo. Y no lo dice en broma, ya que los afectados directos son los que comparten la lista electoral con su señoría. Jo.

El agente secreto tiene constancia de que el mando provincial anda algo inquieto por la dificultad no ya de montar una candidatura municipal sólida y competitiva, sino también porque hay muy pocos titulares y una larga fila de suplentes. El quid de la cuestión está en que ni siquiera aciertan en las bajas. O sea, que ese mundillo se parece mucho al del fútbol: compras caro, vendes barato y a veces te quedas con la grasa en vez de con el solomillo. Por eso pasa lo que pasa. Y cada vez hay menos gente que opta a un liderazgo de verdad, y a los que hay les “invitan” a salir porque molestan. Ojo...

Hablando de liderazgos, el filtrador enmascarado se pregunta si alguien se fijó en el cambio habido en el clúster del textil. JG –ya sabéis, ¿no?– ha tomado el mando en un sector económico de indudable importancia en Galicia. Por eso en el staff de la derecha moderna en el Suroeste empiezan a pensar en que arriba de todo hay quien piensa que los errores entre personas inteligentes solo se cometen una vez. Por eso cada día está más claro que habrá nuevo partido y que esta vez, como el árbitro de la anterior ya no está, es probable que el cisma se consolide, crezca y se desarrolle. ¿Capisci?