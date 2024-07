Vivir na mentira

Non deberiamos vivir sen coñecer a historia. De aí que investigara a condición dos tornados. O peor do mundo paseou ás carreiras por Missouri, Illinois e Nebraska no ano 1925. Nese percorrido de 352 quilómetros, aniquilou 700 persoas.

Os tornados poden visitarnos en sete estados diferentes. Se é un vendaval, a categoría é F0, a máis baixa; o peor de todos é o F6 que voaría a 500 ou 600 quilómetros á hora. Nunca se rexistrou un con tal potencia ata o de agora.

Na miña situación, resisto na posición cero; confío en non acelerar e aguantar ata as vacacións. Agardo que a forza do meu funil de condensación nunca chegue a provocar os estragos dunha bomba atómica.

Como paradoxo, a lanzada en Nagasaki salvoulle a vida ao científico xaponés Tesuya Fujita (1920-1998) quen ideou a escala dos tornados.

O que acabaría sendo o Señor Tornado pestanexou por vez primeira en Fukuoka. O 9 de agosto de 1945, a súa cidade –centro de produción de armas niponas– ía recibir unha bomba de plutonio dos Estados Unidos, a “Fat man”.

Mais nesa xornada, apareceu cun pano de fume e bruma. Os B-29 ianquis preferiron deitar a súa “Fat Man” en Nagasaki.

Fujita esquivou o fungo nuclear pero centos de milleiros de persoas de Hiroshima e Nagasaki morreron. Outros sufriron a radiación, tamén o estigma social e a ansiedade ao temeren desenvolver un cancro ao longo da vida.

Ninguén dubida da veracidade do acontecido pero e se hoxe alguén mudara o relato ou eliminase a existencia documental de persoas como en “The Net” con Sandra Bullock? Os traballadores do Ministerio da Verdade facíano na novela “1984” e no estalinismo aconteceu con Trotski.

Gernika foi bombardeada no 1937. Milleiros de persoas creron durante anos que o fixeran os republicanos cando en realidade foran os avións alemáns e italianos baixo a orde do bando franquista.

Abundan as mentiras históricas da propaganda e hoxe proseguen para encarreirar o futuro. O único que parece mudar é a percepción da veracidade.

Un estudo de Google sobre a xeración Z conclúe que, aos mozos de 18 a 24 anos dos Estados Unidos e India, o que máis lles importa é entreterse en internet. O primordial é afastar o aburrimento inda que consuman contido non veraz. Persoas doutras xeracións de seguro dirían o mesmo.

Á devandita conclusión chega o documental “Xeración Matrix” cando Keanu Reeves lembra como explicou de que ía “Matrix” a unha filla duns amigos. El resumiu que o filme presentaba uns humanos a loitar por unha sociedade real e que eran insurxentes contra o mundo simulado da IA.

A rapaza respondeulle “E que?”. Reeves, perplexo, insinuou se non lle importaba vivir nun mundo de non verdade. “Non”, rematou a moza. Silencio e fin do documental; inicio da Nova Realidade que agarda por nós.

