Gocen dos Xogos

Arredor do ano 430 a.c. Fidias esculpiu a que sería a súa derradeira creación: a Estatua de Zeus en Olimpia, unha das sete marabillas do Mundo Antigo. Unha peza crisoelefantina da que só quedan algúns fragmentos, e que se cre que medía aproximadamente trece metros de altura. Unha peza que ocupaba todo o Templo de Olimpia e da que se di que, de cobrar vida e poñerse o deus grego en pé, rebentaría o teito do templo. Marfil, ébano, ouro macizo, mármore e pedras preciosas foron os materiais utilizados por Fidias para erixir esta estatua que era un símbolo de poder e tamén lugar de peregrinación de miles de persoas que acudían a Olimpia. Durante o dominio de Calígula, o emperador mandou trasladar a estatua de Zeus a Roma coa finalidade de que lle cortasen a cabeza para colocar a súa propia no seu lugar. Conta a lenda que no momento en que os soldados romanos estaban a piques de executar a orde, escoitaron unha gargallada de Zeus saíndo da escultura e que decidiron fuxir sen cumprir a misión. Foi na Antiga Grecia, no santuario de Olimpia, onde naceron os Xogos Olímpicos. Unha competición atlética celebrada cada catro anos para honrar a Zeus e que propiciaba unha auténtica peregrinación. Os espectadores viaxaban desde todos os puntos de Grecia para presenciar as carreiras de carros, as probas de velocidade, as pelexas dos púxiles que se enfrontaban nun corpo a corpo descarnado ante os berros e aplausos do público, e que eran identificados con Heracles, o heroe grego por excelencia, aquel que se encargou de manter a orde na súa loita contra os monstros e espíritos do Alén Mundo. As probas olímpicas non eran unicamente unha competición deportiva. O pobo grego interpretaba aquela exhibición coma unha evocación do pasado, e atopaban vínculos coa Ilíada de Homero. Quizais porque o poeta, nun dos seus cantos, relataba unha loita entre dous guerreiros ou porque recollía competicións que tamén estaban presentes nos Xogos Olímpicos: lanzamento de peso, xavelina, carreiras de carros -que era a proba que abría a competición-, probas de puntaría... Daquela, os Xogos duraban sete días, malia que as competicións eran concentradas en tres. Especúlase coa existencia do chamado "quíntuple desafío", que comprendía salto, loita, lanzamento de disco e xavelina e carreira pedestre. E aquí tamén hai semellanzas coa obra de Homero, en concreto co episodio dos funerais de Patroclo, o heroe que morrera durante a Guerra de Troia a mans de Héctor. A pouco que rabuñemos no pasado, empezan a aparecer lugares, escenas e personaxes fascinantes, que falan dun momento histórico que se constrúe a cabalo entre a realidade e a fantasía. Os Xogos clausurábanse coa cerimonia de entrega de premios. Os gañadores proclamábanse co título "do mellor entre todos os gregos" e recibía a popular coroa vexetal. Os campións olímpicos quedaban exentos de pagar impostos e, desde o momento da vitoria, tanto eles como a súa descendencia pasaba a ser mantida pola cidade, privilexio que ostentaban para o resto das súas vidas. Os Xogos Olímpicos Antigos celebráronse ata o ano 393 d.c., cando Teodosio I prohibiu todas as celebracións pagás, incluídos os Xogos. Desapareceron durante más de mil anos, ata que no S.XIX, o pedagogo francés Pierre de Coubertin propuxo recuperalos como un xeito de promover a paz e a cooperación internacional a través do deporte. O Comité Olímpico Internacional fúndase no 1894. A proposta de Coubertin era que a primeira edición se celebrase no 1900, coincidindo coa Exposición Universal de París, pero o COI vía esa data demasiado lonxe. De aí que os primeiros Xogos Olímpicos Modernos se celebrasen en Atenas, no 1896. Os veráns de olimpíadas son veráns cun extra de emoción. Nesta edición, París ostenta a honra de ser cidade anfitrioa. Moi lonxe están estes Xogos dos antigos, mais hai un fío que une o pasado co presente e que resulta interesante lembrar. Gocen dos Xogos!

