El efecto Kamala

Los republicanos tenían la campaña hecha. Tras la catástrofe del debate, Biden dejó de ser la única solución posible para convertirse en parte del problema. Y comenzaron las llamadas de figuras destacadas del Partido Demócrata pidiendo al presidente que no se presentara. Aumentaron, de ese modo, las presiones. Se escribieron muchos editoriales. Proliferaron las filtraciones. Luego se produjo el intento de asesinato de Trump. Así se perpetuaba el mito del hombre providencial que venía a representar los intereses del pueblo contra los enemigos exteriores e interiores. Mientras tanto, la democracia parecía depender de un anciano débil, incapaz de recordar los nombres y completar las frases, empeñado en negar las evidencias.

Pero Biden decidió echarse a un lado y apoyar a su vicepresidenta, Kamala Harris, inexplicablemente oculta durante toda la legislatura, sobre quien ahora recae la responsabilidad de frenar a un movimiento que hasta hace unos días se creía imparable. La política de nuestros días, sin embargo, se basa sobre todo en la percepción. Por eso los asesores de Trump se han visto obligados a reimaginar su campaña. Los eslóganes pasados ya no proceden. Si finalmente se confirma la nominación de Harris en agosto, el expresidente ya no podrá comparar agendas y personalidades. Tendrá que hablar del mañana; no de lo que Biden hizo, sino de lo que cree que Harris hará.

Esto supone un cambio crucial en los planes. De momento, Harris, pese haber ocupado el cargo de vicepresidenta, senadora y fiscal de California, es todavía un misterio del relato político. En eso se trabajará en los próximos meses (ya se habla de “la fiscal contra el convicto”). Paradójicamente, su reducida visibilidad en la Administración Biden hace que ahora parezca una candidata independiente, al margen de su jefe, cargada de nuevas ideas y programas, con un proyecto nacional distinto. Serán unos meses de conspiraciones, insultos y bulos, de racismo y misoginia. Meses en los que Harris estará bajo el foco, sometiéndose a un escrutinio constante.

"Con Harris, el Partido Demócrata puede dejar de hablar de lo terrible que será el futuro con Trump y explicar lo bien que le puede ir al país si le ganan"

Su éxito, además del número de delegados acumulados para la convención, dependerá de cómo se mueve ante las cámaras. Trascendentales serán sus gestos, sus declaraciones, sus mensajes. Pero la clave estará en el modo en que se construya su personaje. Kate Cohen decía en el "Washington Post" que la candidatura de Harris ha hecho que la política vuelva a ser divertida. La columnista reconocía sentir cierta envidia al ver cómo los republicanos, en un ambiente festivo, presumen sin complejos de lo que son, con sus gorros, sus pancartas y sus muñecos de Trump, con todo el festival kitsch que los acompaña. Hasta ahora, lo único que vendían sus adversarios era la resignación, el voto en contra, lo menos malo. Con Harris, el Partido Demócrata puede dejar de hablar por fin de lo terrible que será el futuro si pierden para comenzar a explicar lo bien que le puede ir al país si ganan.

La decisión de Biden llegó tarde. Si lo hubiera hecho antes, además de los elogios de los líderes internacionales, compañeros de partido y estrellas de cine, tendría la oportunidad de ofrecer al mundo una lección de estadista. Bien es cierto que los mismos que no hace mucho le pedían que se quedara fueron los mismos que luego le rogaron que se fuera. Esto debió de resultar confuso. Pero, al anunciar que no volvía a presentarse tras recibir diversas presiones, es difícil atribuirle todo el mérito. Su legado, sin embargo, dependerá de los resultados de las elecciones. Si el fenómeno Kamala Harris logra impedir la victoria de Trump, probablemente la historia juzgará a Biden con benevolencia. Pero si el candidato republicano acaba ganando, incluso con facilidad, muchos se preguntarán si esta presidencia de transición no pudo hacer algo más para evitarlo.