Vas a flipar con este artículo

Ayer sentí que las musas se ponían a mi entera indisposición y escribí en muy poco tiempo el artículo más flipante de la historia. Sin falsa modestia, con total ausencia de molestia. De un tirón. Lo malo es que estaba soñando cuando lo hacía y al despertar solo recordaba una palabra: astrolabio. Del resto, ni rastro, así que no podía comprobar una vez consciente si realmente era un artículo celestial o, directamente, una chapuza infame.

Ignoro por qué hay sueños que se borran apenas abres los ojos y otros, en cambio, sobreviven más tiempo, o crees que los has olvidado y un día regresan en la duermevela con sus extraños, contradictorios e inexplicables códigos secretos. A veces sueñas con seres queridos que ya no están y que vuelven a la vida de forma fluctuante o fluida pero, en lugar de hacerlo para proporcionarte grandes lecciones sobre los misterios de la existencia, deciden realizar cosas raras que te descolocan o que te arrojan más dudas aún de las que ya tenías. Tal vez esos visitantes indomables que anidan en el subconsciente posean el poder de ocultarte los mejores momentos del sueño y solo perviven los inocuos. Quizá para no dar demasiada información que pueda desorientarnos aún más hasta dejarnos con cara de interrogante perpetuo.

Una vez soñé con un amigo de la infancia fallecido cuando hacía la mili y me dijo: no me gustan las pipas peladas. Y durante un tiempo intenté descifrar ese mensaje del más allá en clave filosófica o esotérica hasta que decidí que no había ninguna cáscara que pelar. Y que el sentido de la vida consiste, precisa y preciosamente, en que no lo tiene.

