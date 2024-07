Un mensaje acertado

Más allá del protocolo religioso, que conlleva la Ofrenda de Galicia al Apóstol Santiago, la que acaba de pronunciar el presidente del Parlamento, señor Santalices, contiene otro factor de tipo social. Y es que su señoría abordó la cuestión, más que actual, de la migración desde un punto de vista humano, y no político. No se trata solo de un detalle, y menos aún un matiz en la opinión de quien la expone: la cuestión migratoria es ya un problema planetario para el que nadie parece haber encontrado respuesta factible. Desde luego, no la Unión Europea ni España en su marco como se demuestra en los desgarros entre partidos que ocasionó un intento de reformar la Ley de Extranjería.

(Para concretar, los desgarros citados se produjeron entre las partes más radicales de los dos extremos del escenario público. A la derecha, VOX repitió sus conocidas frases de rechazo a lo que llama migración ilegal, como si hubieran de llegar a las costas españolas los que las alcanzan, con documentación de su origen. Eso sería lógico si no se tuvieran en cuenta las condiciones en que llegan, pero por desgracia esos migrantes vienen huyendo de la miseria y en manos de mafias de la peor calaña. Por eso el mensaje de don Miguel tiene un humanismo profundo como corresponde a quien es originario de una provincia de la que durante muchos años han tenido que irse numerosos gallegos).

Lo pintoresco, si puede llamarse así, es lo que ocurre en el otro extremo. Los ultra derechistas de Junts han dejado claro primero su intención de cerrar a cal y canto su comunidad a la migración. Lo segundo es que ese cierre se debe sobre todo a su concepto del supremacismo, que ya no se asienta ni en la raza ni en el origen, salvo que provenga éste de la propia tierra catalana. Conviene pues que al citar la cuestión, de mera humanidad, que parece descoyuntar hoy a la clase política que se incrementen los esfuerzos de la sociedad gallega en su conjunto para alcanzar dos objetivos.

El primero, acoger y facilitar su integración a todos aquellos que puedan garantizar que su único fin es vivir con dignidad en el país que los acoge. La segunda que los naturales de ese país entiendan que quienes llegan son necesarios hoy en día –e imprescindibles en el porvenir– para resolver siquiera en parte el problema de la crisis demográfica. Y, por cierto, conviene destacar que en general no puede hablarse de que el impacto de la migración haga crecer la delincuencia. Al menos lo que algunos llaman delincuencia menor, aunque no se sepa que es exactamente lo que se pretende definir.

Por cierto, los índices de criminalidad que más aumentan en España son los relacionados con el sexo o con la agresividad de grupos en los que se integran tanto españoles como extranjeros. Y los que se mantienen en alza son casi los de siempre: tráfico de drogas, de mujeres, delitos tecnológicos etc. En todo caso estos y otros no son señal de identidad más que para quien los comete, no para la sociedad en su conjunto. Por eso estas reflexiones argumentan el elogio hacia la Ofrenda de este Santiago Apóstol, que constituyó un mensaje acertado desde una autoridad no solo institucional sino también respetada, como es la Presidencia del Parlamento.