Cuatro Cosas

Hay quien dijo hace un año que O Noso Ex perdió el poder por un exceso de confianza. Dicho de otra manera, que después del debate que mantuvo con Sánchez, se confió y pudo pensar que la cosa estaba hecha. De ahí que avecilla haya oído ya una especie de aviso sobre la hipótesis de que en los próximos comicios pueda pasar lo mismo. Porque una cosa es cierta: las encuestas le dan ganador, pero por poco. Solo el CIS de Tezanos cree que puedan ganar los petrusianos, dato que provoca carcajadas entre la hueste del rojerío. Pero ¿y si?

Lo único cierto hasta ahora parece ser que en Génova Street no van a bajar la bandera ni siquiera en agosto. Lo cual quiere decir, de forma sencilla, que seguirá habiendo tomate por si acaso en la rue de Ferraz dan un golpe en la mesa y repiten el truco del almendruco. O sea convocar elecciones en pleno estío y fastidiando a la gente del común que en estas fechas solo busca descanso y que los políticos se vuelvan mudos. Sería una bendición que, por una vez, los representantes hicieran caso a los representados. ¿Eh?

Esto de los sondeos se está volviendo una especie de ciencia inexacta. Ciencia, porque hay que estar al loro –para acertar, claro– de todos y cada uno de los detalles. Exacta porque no vale fallar por poco si se quiere que los partidos vuelvan a encargarle tarea a las empresas correspondientes. Pero hay un detalle que conviene no perder de vista: esas empresas ofrecen resultados que cada día se parecen más al que paga. Aunque, por fortuna, aún quedan excepciones. Ocurre que la confianza del personal no acaba de estar del todo conseguida. ¿No?

Hablando de otra cosa. El agente secreto tiene algunos datos acerca del más que brillante análisis que Pedro Puy llevó a cabo sobre la llamada “senda del déficit”. No dejó ni un trozo de tela para que los petrusianos pudieran tapar sus vergüenzas en materia económica. Su intervención –la de Puy– renovó a su vez lo que ya os contó Anacleto hace algún tiempo. Que, aquí en Galicia, y en su Parlamento, se le echa de menos al igual, que a otros exconselleiros. O, para ser más exactos, a otras exconselleiras. Sobre todo a los/as que se ocupaban de asuntos marítimos. ¿Capisci?