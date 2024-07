Tiempo para la justicia

Uno de los dichos más populares y certeros es el de que “la justicia tardía no es justicia”. Uno de los ejemplos más exactos de esa afirmación es el llamado “juicio de Angrois”, que desde la catástrofe que causó casi cien muertos hace once años, lleva sin sentencia. O sea, que aplicando la sabiduría de la gente del común, no hay todavía justicia para las víctimas. Entre ellas no sólo están los fallecidos y los heridos, sino muchos otros que esperan un fallo judicial que ponga negro sobre blanco los derechos que les correspondan. Un grupo de afectados, precisamente en el aniversario del accidente, reclaman al juzgado “valor” para emitir una sentencia que ya se ha hecho esperar demasiado.

Resulta cierto que la vista del juicio oral produjo más incógnitas de las que se esperaban para un pleito difícil y complejo. Desde el extraño límite de acusados –sólo dos, el maquinista del tren y un alto cargo de Seguridad de Adif– y la ausencia de altos cargos que al menos en apariencia tendrían que haber sido citados como testigos, el desarrollo del proceso fue todavía más lento y peculiar que otros muchos. Como consecuencia, parece evidente que el fallo tendría que ser lento, pero no tanto, y el retraso aparte de cumplir el refrán popular, está haciendo daño a todos los reclamantes.

Otros artículos de Javier Sánchez de Dios Crónica Política La identidad Crónica Política El abandono Crónica Política Las comparaciones

Las circunstancias, algunas de las cuales quedan citadas, obligaron a varias fuerzas políticas a llegar incluso a la Unión Europea exigiendo una investigación. Y se hizo, aunque sus consecuencias reales no hayan pasado de las páginas de los periódicos o de los informativos de TV y radio. Dato éste que no ha beneficiado a nadie, ni a las víctimas ni a sus familias, ni a la idea que de justicia puede proceder de España, y por supuesto tampoco a los que hace once años regían cuanto se refiere a Transportes y Movilidad, aunque se designaban de otra manera. Pero las reclamaciones de más información que ha formulado el Parlamento Europeo, no caducan y por tanto, siguen a la espera.

Hay algo que recordar, y que todavía persiste: la catástrofe pasó en horas veinticuatro de la atención pública a la polémica política. Prácticamente todo el país creyó en un momento que el episodio era un accidente gravísimo, pero accidente. Casi inmediatamente, como queda dicho, entró a debate la identidad ideológica de los gobernantes, sin matizarse que en realidad el trayecto donde se produjo había sido ordenado por un gobierno y modificado por otro, ambos de diferente color. Por desgracia, desde ese momento la parte humana pareció perder peso ante supuestas responsabilidades de quienes entonces estaban a cargo de la seguridad vial. Responsabilidades por cierto que, a falta de sentencia, aún no se han especificado.

Este Día de Santiago, de ayer, ha sido otro recordatorio de que en este país si se quiere llegar al final de las investigaciones, lo primero que habrá que hacer es olvidarse de la política. Pero solo de la que se escribe con minúscula, y no de la otra, la que con mayúsculas recuerda que esa actividad pública busca hacer posible lo necesario. Cuando así no sucede, es la consecuencia de un mal enfoque que no sólo afecta a los directamente implicados, sino que deja también muchas veces a un lado la verdad.