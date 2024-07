El abandono

Van a tener que explicarse, y muy a fondo, los responsables no solo del Ministerio de Transportes, sino el Gobierno central en pleno y, de rebote, la sucursal del PSOE en Galicia. La cosa va, por supuesto, del Corredor Atlántico de Mercancías Ferroviarias por alta Velocidad, sobre todo después de que FARO publicase ayer mismo que Galicia se queda, otro año más, sin fondos para esa necesidad estratégica. Ahora, hay otra prueba más que demuestra que ni Comisionado, ni Secretario de Estado, ni Óscar Puente, ni los de coros y danzas gubernamentales aquí, tienen si quiera una idea remota de cuánto, cómo, cuándo se va a poner en marcha la obra.

Nadie ha de extrañarse por esta exigencia, primero porque es opinión personal reiterada y, segundo, porque Moncloa y sus entornos ya han tomado el pelo a esta comunidad y sobre el tema numerosas veces. Pero no es mal asunto para recordar precisamente porque quienes podrían responder en serio a la demanda gallega son precisamente los que hacen algo más de un mes vinieron a asegurar lo que todos sabían que no era cierto. Por supuesto los heraldos de don Pedro Sánchez se encargaron de dar fechas, seguridades de cumplimiento, y, en definitiva, en callar lo verdadero: la Unión Europa no sólo deja sin fondos otra vez al Corredor, sino que se mantiene en la fecha de 2040 para no se sabe muy bien si iniciarla o bendecirla.

(Conste que no se ha citado hasta el momento en este punto de vista a la Xunta. Y más cierto es, todavía, que el Ejecutivo autonómico tiene, si no responsabilidad al menos una deuda también pendiente con la reivindicación. Y no porque haya perdido ocasión para reclamar, ni tampoco que haya exigido información y celeridad, sino porque todavía no ha pasado de la frontera de las quejas, a pesar de que está archidemostrado que a los que deberían poner manos a la obra, les importa una híga lo que puedan renegar desde San Caetano. Y si fuera sólo lo del Corredor lo que se plantea, menos mal: lo peor es que habría que sumar otros proyectos estratégicos que duermen en algún cajón perdido).

Resulta, quizá sólo para algunos, que Galicia como país tiene muy escaso peso –desde casi siempre– a la hora de que el Gobierno del Estado atienda los apuros que atraviesa el Noroeste. Lo que admite pocas discusiones es que ese olvido –por no decir abandono– viene de lejos, aunque curiosamente nunca se había notado tanto como en los equipos del señor Sánchez y ya ni se diga del inefable Zapatero. Y no se trata de repetir una leyenda, ni siquiera negra, sino de recordar la responsabilidad que han tenido muchos gobernantes, incluyendo a gallegos, en este maldito asunto.

Una cosa es objetivamente cierta: que Galicia está ignorada por los distintos gabinetes desde tiempo inmemorial. Otra, también obvia, es que da la impresión de que este Antiguo Reino no cuenta a la hora de que se le condone deuda –como a Cataluña– o se le conceda soberanía financiera –como al País Vasco– que son nacionalidades históricas como ésta. Y ya puestos, tampoco es obsequiada con “regalos” como el que le hizo el antes mencionado Zapatero a Andalucía, y que consistió en cuatro mil millones de euros, y a tocateja, en concepto de “deuda histórica”. De ahí que pueda hablarse sin temor de que la desigualdad empieza por Fisterra y termina en las alturas del Padornelo.