Nas esferas da Judicatura ou da Justiça os aplicadores do Direito mostram umha tendência expressa a reproduzirem com fidelidade recursos herdados que permanecem depois de muitos séculos. Som fórmulas solenes e rituárias documentadas nas resoluçons judiciais, porém com diversos matizes, que caraterizam a cultura jurídica. Dizer a verdade é um facto que reveste de nobreza a quem obra sempre assi, está relacionada com a máxima “a verdade torna as pessoas livres”, mas a falsidade avilta, porém determinar a falsidade pode ser complexo: “É falso tanto o que diz mentira, como o que oculta a verdade”.

Polas notícias reproduzidas nos meios de comunicaçom escritos, sempre aconselhamos examinar os jornais impressos em papel, porque “o escrito permanece, e as palavras voam”, parece ser que umha das práticas mais reprováveis de alguns representantes da classe política é “nom dizer a verdade, toda a verdade e mais nada do que a verdade”, até o extremo de algumhas autoridades políticas serem qualificadas como “ mentireiras ou mentirosas”, por serem pessoas dadas a contar mentiras, falciosas, falsas, fingidoras, hipócritas... propensas a dizer cousas com a intencionalidade de enganar.

Nos repertórios dos “Princípios Gerais do Direito” achamos numerosas máximas procedentes de juristas romanos e de épocas mais próximas, e nos índices temáticos observamos que a palavra selecionada como a sua contrária é falsidade (“verdade versus falsidade”), que traduzimos para galego: “A verdade nom se perde por erro” (Ulpiano), “A verdade nom se vícia polos erros das cousas feitas” (Ulpiano), “A cousa julgada é admitida como verdade” (Ulpiano), “O que nom é inteiramente verdade é plena falsidade, nom verdade a médias”, etc.

A situaçom em diversos países do mundo perante à circunstância de que um representante ou umha autoridade da classe política nom diga a verdade, oferece situaçons diversas: assi, no Japom, quando se descobre que um representante do poder político mente, ele próprio se abstém de participar na atividade; nos Estados Unidos da América foi famoso o caso do matrimónio Clinton no que diz respeito à Mónica Lewinsky que derivou no “impeachment” um processo de incapacitaçom presidencial.

Na Bíblia a mentira devia ser proibida e punida, e os mentirosos eram os que falavam falsamente. Por último, a veracidade informativa é umha exigência, obriga a que o informador tenha realizado um prévio contraste do que transmite como factos com dados objetivos, que tem como dever específico de diligência na busca da verdade e na comprovaçom da informaçom recebida.

*Professora Catedrática de Universidade

Suscríbete para seguir leyendo