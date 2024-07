Cuatro Cosas

Las dos diputaciones que gobierna el PP aquí en Galicia llevan una trayectoria parecida, pero diferente. Sobre todo, en la opinión de algunos sondeos que se han encargado como si fuesen a llegar las elecciones, pero con menos cuidado. Le cuentan a avecilla que la de Ourense da más problemas y dolores de cabeza que la otra, la de Pontevedra. Pero en realidad ambas no acaban de demostrar para que sirven, aparte de repartir dinero, sobre todo entre los afines. O sea, lo que todos han hecho desde el principio de los tiempos democráticos y ya ni se diga en los anteriores. Porque, aunque se hable poco de ello, el caciquismo no ha dejado del todo sus pasillos. Uyuyuy...

El pajarillo cantor, que tuvo una charla muy interesante con un poncio retirado ya, cree que aún aguantará el tenderete el tiempo suficiente como para que el último de los sultanes vea como se sale sin daños. Y que nadie pierda de vista que el proceso ya comenzó en Ourense, ni que a pesar de que va bien, está garantizado el éxito. O al menos eso advierte el interlocutor, muy escéptico en que allí las cosas lleguen a ser transparentes y públicas. Y en el suroeste pasa algo parecido pero con menos acritud detectada: eso si, hay alcaldes que no se conforman con el papel que se les ha otorgado desde arriba: Así que mucho ojo...

(No son pocas las “víctimas” de los silenciosos pero notables disturbios que en esas corporaciones se suceden cuando llega la hora del reparto de puestos destacados. Claro que, aunque no sea un consuelo, eso pasa también en el seno del rojerío. En A Coruña es donde hay menos líos porque la orden valentiniana mantiene la calma con cierta facilidad. En cambio, en Lugo, el interior corporativo parece una bomba de mano. Y es que allí no hay taifas, pero si familias de las que no se pueden ver unas a otras. Y como por ahora no hay vencedor claro, el panorama tiende a oscurecerse aún más, y la cofradía de los fieles difuntos aguarda un aluvión de solicitudes de ingreso. Yes...)

En otro orden de cosas, el agente secreto invita a permanecer expectantes con esto de la jugada que la Federación Española de Fútbol le ha hecho al Celta, Balaídos, Vigo y la mitad de Galicia. Dejar al centenario club vigués fuera del reparto de sedes para el campeonato de fútbol que viene es una faena política a la vez que deportiva. Y por más que los directivos pongan cara de sorpresa, el cabreo lógico de los celtistas quizá genere efectos colaterales de cara al inmediato futuro. No se trata de comparar con otros lugares pero da la impresión de que los viejos pleitos resucitan. ¿Capisci...?