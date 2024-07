El “centenario”

Interesante, sin duda, el repaso que de la gestión de la Xunta ha hecho su presidente con motivo de los primeros cien días de mandato. Interesante, se dice, porque su señoría enfocó el análisis básicamente hacia lo hecho, con escasa referencia a lo que queda por hacer, que es un sistema inteligente porque el balance sale siempre positivo, dado que se integran en él más las intenciones que los resultados. En todo caso, el país sigue viendo a un cada día más metido en su oficio a un jefe de ejecutivo que muchos, cuando llegó, creían que su talla era demasiado baja si se comparaba con la del señor Feijóo.

Ante la práctica totalidad de su equipo, don Alfonso Rueda demostró de nuevo su llaneza, lo que aconsejaba Alonso Quijano, más conocido por don Quijote, a su escudero. En este centenario de días, el jefe de la Xunta ha llevado a cabo sobre todo un largo camino para que la población conociese a quien la gobierna. Y lo ha hecho con éxito, tal como demuestran las cuentas y reconocen las encuestas. En ese poco tiempo, ha recorrido recuerdos y presente y en ambos casos, aporta positividad, aunque naturalmente por una parte el marco general y por otra el tempestuoso estatal, lo haya puesto en dificultades.

La oposición, en su papel, no ha perdido el tiempo a la hora de ver las cosas no ya distintas, sino opuestas. Por una parte el BNG –con su portavoz nacional al frente– apenas reconoce mérito a la tarea. Subraya que es un relato, el del presidente, demasiado autocomplaciente y echa de menos los datos y las especificaciones. Puede que tenga cierta razón, pero esa es la costumbre que todos los políticos hacen suya en cuanto llegan al poder. Quizá en un futuro le toque a ella, porque no ha habido nadie que con más o menos impulso no haya caído en la pintoresca costumbre de contradecirse en la senda que lleva de la nada al poder. Hasta ahora ha batido récords de iniciativas, pero no superar el examen final.

En cuanto a lo que a la otra parte de la izquierda, el PSdeG-PSOE, hay seguramente poco que decir. Su tarea parlamentaria ha sido discreta, casi como corresponde a su número de diputados, y en ocasiones positiva al proponer acuerdos en asuntos fundamentales para el Reino. Pero, anclado todavía en un papel más de defensa de Moncloa que de Galicia, sus resultados cara a la “resurrección” postelectoral no son brillantes. En la crítica a la visión del presidente Rueda, lo acusa de ocuparse más de la defensa del gobierno central, que de esta tierra. El problema surgirá cuando alguien le pregunte que defiende él con prioridad: si a Moncloa o a Galicia.

En definitiva, el “centenario” de don Alfonso apenas significa un buen inicio de mandato, pendiente –como todo en política– de exámenes parciales casi diarios. También para sus opositores, pero todo ello si se hace bien y sobre todo con ánimo de mejorar el país puede y debe contribuir a esa mejoría. Hay, sí, algo que no puede discutirse: el marco gallego comparado con el español, parece un oasis en medio de un desierto que no tiene horizonte. Aquí, de momento, no se oyen, ni se ven en el DOG auténticas barbaridades disfrazadas de decretos o similar, si se oyen en el Parlamento voces con un contenido más propio de una guerra siquiera dialéctica que de un país que merece otra cosa. Y menos todavía escándalos de la magnitud de los que protagonizan la cumbre gubernamental del sistema.